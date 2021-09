Eduardo Rabanal le reveló a su ex pareja que relación con Paula Arias es ‘armani’

Compartir Facebook

El pelotero le habría estado tirando ‘maicito’ a su ex pareja y madre de su hijo, con la excusa de que su relación con Paula, es solo para hacer show.

Maria Fernanda es el nombre de la ex pareja y madre del hijo de Eduardo Rabanal, futbolista y actual novio de la salsera, Paula Arias. Ella se presentó en Magaly y reveló que el pelotero le habría insistido en más de una ocasión para que le dieran una nueva oportunidad a su relación.

Sin embargo, dado que María Fernanda ya conocía las jugadas del futbolista y vio que era un sacavueltero, ella decidió cortar su relación. “De cierta forma hubo intentos de retomar la relación, es más en febrero, me propuso matrimonio y simplemente era de mi decisión aceptar o no, era mi decisión aceptar o no por lo mismo que yo ya lo conozco porque venían pasando cosas y cosas. Yo decido terminar con esto y cada uno hizo su camino”, comentó Maria Fernanda.

Quien también se refirió a los comentarios de Eduardo acerca de su romance con Paula Arias. “Eso es lo gracioso que teniendo una relación pública quiere mantener otra relación paralela y me dice que no tiene nada con ella, que no sé cómo funciona todo eso de la farándula, que todo es armado, que quiere darse un tiempo”, expresó la ex pareja del pelotero.

Finalmente, a pesar del ampay en el que María Fernanda y Eduardo salen cariñositos y engriéndose, la joven señaló que no tiene planes de retomar su relación con él. A pesar de todo el tiempo que tiene Eduardo detrás de ella, María Fernanda ya sabe a lo que se enfrenta y por eso no quiere un romance con el pelotero.

“De mi parte completamente negativo porque también no acepto que pueda pasar algo más, durante todo este tiempo ha insistido, pero si yo lo hubiera querido ya lo hubiera hecho pero como lo conozco, pasando todo eso quiero dejarlo ahí”, finalizó María Fernanda y así ‘cortó palitos’ con Rabanal.

