¿Edwin Guerrero en salidas con Kiara Lozano? Esto dijo Ana Lucía Urbina sobre el tema

Corazón Serrano es una agrupación con grandes éxitos musicales y cuenta con una talentosa delantera musical muy querido por el país. Entre sus seguidores, corren rumores sobre una supuesta relación entre Edwin Guerrero y Kiara Lozano. Ahora, la ex pareja del director musical, Ana Lucía Urbina, se pronunció sobre ello.

¿Una relación entre Edwin y Kiara?

El grupo de Corazón Serrano goza de un gran éxito en la cumbia peruana, pero también de una gran armonía entre sus integrantes. Desde que la cantante Kiara Lozano ingresó a la agrupación hace más de dos años, se la ha vinculado con el directos musical y fundador Edwin Guerrero.

Muchos seguidores, han comentado que para Ana Lucía Urbina no le gustaría esa cercanía entre ellos, por más que terminó su relación con Edwin hace años. La cantante de Corazón Serrano decidió abrir una caja de preguntas en sus redes sociales, donde un seguidor se animó a preguntar sobre la relación de Kiara y Edwin Guerrero.

«Es verdad que Edwin está con Kiara?», fue la pregunta de uno de sus seguidores y Ana Lucía Urbina respondió: «Él siempre me dice que no jaja Ups». La respuesta de la ex pareja de Edwin Guerrero parece no incomodarle e incluso bromea sobre ello. Al final, no ha confirmado si Kiara Lozano y Edwin realmente estarían saliendo como pareja.

La relación de Edwin Guerrero y Ana Lucía

Cuando Edwin Guerrero inicia una relación sentimental con una de las cantantes del grupo, se volvió muy comentado entre sus seguidores. Si bien, Ana Lucía Urbina y el fundador de Corazón Serrano terminaron hace años, afirmaron terminar en buenos términos.

Ambos comentaron que quedaron como amigos y compañeros de trabajo. Desde entonces, más de una ocasión los seguidores notan cada detalle que ocurre entre Edwin Guerrero y Ana Lucía Urbina, por si alguna vez retoman su relación sentimental.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana Lucia Urbina (@analurbina)

En otra pregunta de sus seguidores le consultaron sobre cómo es trabajar con su ex pareja Edwin Guerrero, la cantante de Corazón Serrano dijo: «Una relación tranquila chicos, no especulen demás». Además, incluyó un video corto donde celebraban todos juntos, incluido la ex pareja de Ana Lucía Urbina.