¡El adiós de la “Vengadora”! Tilsa Lozano queda en cuarto puesto de “El gran chef famosos” en emotiva despedida

¡Todas las cocineras las manos para arriba! La recta final de la cuarta temporada de “El gran chef famosos” está al rojo vivo. Tras la eliminación del “Checho” Ibarra, solo quedaban en carrera Mónica Zevallos, Gino Pesaressi, Christian Ysla y Tilsa Lozano, quienes lo dieron todo para lograr llegar a la semifinal. Sin embargo, la ex “Vengadora” no convenció por completo al jurado y fue eliminada de la competencia en medio de una profunda conmoción de todos en el set.

También puedes leer: “Raro que no hayan ganado una temporada”: Mister Peet saca cara por Combatientes en Esto es Guerra

Hasta pronto, Tilsa Lozano

La noche del jueves 30 de noviembre se escribió una de las despedidas más emotivas de “El gran chef famosos”. Mónica Zevallos, Gino Pesaressi, Christian Ysla y Tilsa Lozano luchaban por su pase a la semifinal y para lograrlo tuvieron que cocinar “Pato relleno” con algunas guarniciones que el jurado les pidió.

Luego de una larga jornada, Christian Ysla y Mónica Zevallos fueron los primeros salvados por el jurado, por lo cual, el último cupo se definía entre Gino Pesaressi y Tilsa Lozano. Por una mínima ventaja, según lo confesó el jurado, la esposa de Jackson Mora le dijo adiós a la competencia, quedándose con el cuarto lugar en la cuarta temporada de “El gran chef famosos”.

También puedes leer: Onelia Molina y Mario Irivarren planean vacaciones para Año Nuevo: “Un lugar para estar apachurrados”

Tras su eliminación, Tilsa Lozano tuvo palabras de agradecimiento para todo el público que la apoyó desde el día uno. Incluso, también se refirió a sus “haters”, quienes conforme pasaban los programas, la iban “queriendo y amando”.

“La gente se ha manifestado muy lindo… creo que entré siendo la más odiada y me estoy yendo, siendo una de las más queridas. Creo que la gente ha cambiado mucho su concepto sobre mí”, señaló Tilsa Lozano.

Emotiva despedida

La participación de Tilsa Lozano en la cuarta temporada de “El gran chef famosos” fue del agrado de la mayoría del público del programa. Muchos señalaron que habían podido conocer a la verdadera Tilsa en el reality culinario y esto fue resaltado por el jurado.

“Te conocí hace 20 años cuando te entrevisté para miss Playboy. Me reencuentro contigo en El Gran Chef Famosos y aquí has evolucionado tanto que han tenido que conocerte nuevamente todos los peruanos. Me quedo tranquilo de saber qué es de tu vida. Sé que es una vida hermosa, una persona maravillosa. Yo me he quemado el brazo como tú, y ahora siento admiración por haberte visto florecer”, señaló Javier Masías.

Por su parte, Giacomo Bocchio resaltó la marcada personalidad que tiene la ex “Vengadora” y, como lo hace con pocos participantes, le confesó que en él encontrará un amigo cocinero de ahora en adelante.

“Tilsa lo lindo que ha sido conocer una persona con identidad. No tienes poses, eres como eres. Eres una fiera. Cuando te quemaste seguiste y diste el ejemplo a un montón de gente. Y aunque solo se lo digo a algunos, has ganado un amigo cocinero de por vida”, le dijo Bocchio.