«El amor verdadero cede», ¿Sheyla le manda indirecta a ‘Sir Winston’?

La popular ex leona loca usó una vez más sus redes sociales para mandar un misterioso y curioso mensaje sobre el significado del amor verdadero.

Y es que hace poco Sheyla descartó todos los rumores de un posible rompimiento con su charro, pues publicó en sus historias de Instagram una foto con el mexicano bastante felices en una cena lujosa.

Sin embargo, ahora Sheyla publicó una imagen en referencia al amor verdadero y como es una relación cuando llega a ‘madurar’.

«Cuando la pareja aprende a calmar la tormenta. La relación madura, aprenden a comunicarse, ceder a lograr acuerdos y se dejan ser», decía inicialmente el mensaje.

Diversos usuarios apuntaron a que Sheyla de nuevo le estaría mandando indirectas a su empresario o que tal vez están atravesando nuevamente algún problema, sin embargo, Sheyla no se ha pronunciado sobre su actual relación.

Sheyla Rojas “No quiero volver a operarme”

Por fin abrió los ojos. La modelo Sheyla Rojas estuvo como invitada en el set de ‘América Hoy’, donde se refirió a la inflamación que tuvo en varias zonas de su cuerpo, tras someterse a una liposucción en la papada.

“No es que me haya puesto más labio, sino que me hice la papada. Yo aún estoy inflamada, me cuesta muchísimo mover (la boca). Me lo hice en noviembre, fue una pequeña lipo. De hecho, tuve un proceso inflamatorio muy severo. Al principio, ni siquiera podía comer”, expresó la influencer.

Por si fuera poco, la ex conductora de América Televisión, dijo que asiste a terapias para mejorar su salud. Asimismo, aseguró que ya aprendió la lección y no volverá a someterse a una cirugía estética.

“Tuve un proceso inflamatorio muy severo y al principio no podía ni comer y me afectó mucho. Tuve una reacción a los medicamentos y estoy llevando una terapia una vez por semana. Para lo que estaba, ya se está desinflamando. De verdad, que desde entonces me dije nunca más. No quiero saber nada (de las operaciones).