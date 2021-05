‘El Artista del Año’: Uchulú y Ruth Karina encendieron el escenario al ritmo de «Sangre caliente»

Compartir Facebook

A ritmo de ‘Sangre caliente’, la ‘Uchulú’ y la emblemática cantante nacional Ruth Karina pusieron a gozar a los televidentes con popular canción.

Salieron al escenario a matar. En una nueva gala de ‘El Artista del Año’, las conocidas figuras brillaron y lograron contagiar a todos en el set.

Tanto así que, la siempre polémica Janet Barboza le otorgó el punto adicional como jurado y la felicitó por la carisma que posee.

“Cada década, salen personajes como tú, Uchulú, con tanto carisma. Te siento genuino, eres muy natural y sin duda la cámara te ama. Espero que estar en un medio de televisión no te haga perder eso genuino que eres. A mí me ha encantado (su presentación), me inspiras mucha ternura”, dijo la ‘Rulitos’.

Tilsa y su dardo contra Janet en ‘El Artista del Año’: “Ella está atrás y yo adelante”

Lo venía anunciando y nadie le creía, pero finalmente Janet Barboza sí terminó presentándose en la última gala de ‘El Artista del Año’ como jurado vip. Esto generó gran asombro en el set, y más de uno no se quedó callado.

“Gracias por la invitación, estoy feliz de estar en ‘El Artista del Año’. Es la cuarta gala y creo que ya calentamos en las otras galas. En esta cuarta edición, esa pista tiene que prender mucha candela”, dijo Janet Barboza, entre la mirada atónita de los demás jurados.

Frente a esto, Gisela Valcárcel mencionó que Tilsa Lozano no estaba contenta con la presentación de Janet Barboza. “Creo que a Tilsa no le gusta la idea de tenerte atrás”, comentó Valcárcel.

Por supuesto, el comentario de la ‘Tili’ no se iba hacer esperar y expresó su opinión al ver a la ‘Rulitos’ en “El Artista del Año”. “Eso es importante, ella está atrás y yo adelante”, expresó la exvengadora por la presencia de la conducta de ‘América Hoy’.

