¡El beso más esperado! Martín y Julieta de «Papá en apuros» incendian las redes

¡Amigos de «Papá en apuros», esto es lo que todos estaban esperando! Anoche, en el capítulo 24, nuestros queridos Martín Seminario y Julieta Olaya por fin se dieron un beso de esos que te hacen gritar de emoción. ¡La noticia hizo estallar las redes sociales de emoción!

Las redes celebran el beso de Martín y Julieta de «Papá en apuros»

La gente en Instagram no pudo contener su alegría. Algunos comentaron cosas como «El beso que todos esperábamos», «¡Ganó Perú!» y «Hasta mi cuadra escuchó mi grito de emoción». ¡Incluso hubo quien dijo que este beso superó la emoción de celebrar un gol!

La fiesta no paró ahí, TikTok también se unió al alboroto con comentarios como «El beso más esperado de toda Latinoamérica» y confesiones de que algunos lloraron con la escena: «Lo tengo que admitir gente, llore en esta escena». ¡La emoción está desbordando las pantallas!

Antes del beso los protagonistas tuvieron una discusión. «Tú te puedes casar mañana y no me importa», dijo Julieta muy cerca de la cara de Martín. «A mí no me importa nada que tenga que ver contigo», le responde Martín acercándose más a Julieta. «Ojalá no te hubiera conocido nunca», le contesta Julieta. En eso, Martín se lanza y le da un apasionado beso que es correspondido.

Un video de una familia reaccionando en vivo al beso entre los protagonistas de «Papá en apuros» se volvió viral, donde gritaron emocionados al presenciar la escena. ¡La emoción está en su punto más alto!

Incluso uno de los integrantes de la familia grita: «¡Dios mío pasó! ¡Por fin! Y lo peor (ella le dice) ojalá no te haya conocido nunca». Mientras tanto los demás gritan y celebran el beso de Julieta y Martín.

Un romántico beso, pero ¿qué pasará después?

Este momento romántico se cocinó a fuego lento. Martín, interpretado por el talentoso Juan Carlos Rey de Castro, todavía tiene una relación con Natalia, pero su corazón late fuerte por Julieta. Con la excusa de su hija Marina, decidió visitar la casa de Matías y ahí se encuentró con Julieta en un encuentro que tenía a emocionados.

Después, en su oficina, Martín se puso en contacto con Julieta, y acordaron encontrarse para «aclarar» las cosas. La playa se convirtió en el escenario de la discusión, donde se dijeron de todo hasta que, de pronto, terminaron dándose un beso de película. Y para ponerle la cereza al pastel, suena de fondo la canción «Disparo al corazón». ¡Fue un beso esperado!

Pero, ¿qué les depara el destino a Martín y Julieta después de este beso de telenovela? Según el avance del capítulo 25, Martín le confiesa a su amigo Jorge Arrarte que ha decidido terminar con Natalia para poder estar con Julieta. Pero, atención, Natalia escucha todo y parece que tiene planes para no soltar a su «mina de oro». ¿Qué vendrá después? ¡Las emociones están al máximo y no te lo puedes perder!

«Papá en apuros» sigue dando la pelea en el horario estelar, compitiendo con «Al fondo hay sitio». La historia de amor entre Martín y Julieta está conquistando corazones y promete más sorpresas en los próximos capítulos. ¡Así que prepárense para seguir vibrando con «Papá en apuros»! ¡Esto recién empieza y viene cargado de emociones, amor y mucha diversión!