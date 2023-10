«El Burro Hurtado»: Usuarios chancan a Paolo Hurtado por sus confesiones con Magaly Medina

Debido a sus recientes declaraciones en el programa Magaly TV La Firme, Paolo Hurtado ha sido blanco de críticas por muchos usuario que apoyan a Jossmery Toledo. Recordemos que el futbolista salió a declarar y contar su verdad en una entrevista para Magaly Medina. Sin embargo, la modelo decidió contar su versión de los hechos en ‘Amor y Fuego’ mostrando chats que desmentían todo lo que el jugador reveló. Ante ello, luego de las últimas declaraciones de ‘Caballito’ Hurtado, los internautas no tuvieron piedad y se fueron contra él. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Usuarios critican a Paolo Hurtado

Jossmery Toledo publicó en su cuenta oficial de Instagram diversos estados en donde los usuarios dan con palo a Paolo Hurtado por sus declaraciones. Recordemos que el futbolista volvió a salir en Magaly Medina para la segunda parte de su entrevista. No obstante, el público no recibió de muy buena manera estas nuevas revelaciones ni mucho menos sus intentos de querer aclarar la situación. Por su parte, la modelo se presentó durante la tarde de ese mismo día en ‘Amor y Fuego’ para desmentir todo lo que contó el ‘Caballito’ Hurtado.

Por este motivo, la modelo no dudó en compartir todos lo que los usuarios compartían y la etiquetaban sobre las declaraciones de Paolo Hurtado. Tras ello, era evidente que una gran cantidad de personas empatizó con Jossmery Toledo, pues le brindaban apoyo.

«El Burro Hurtado», «¿Estoy viendo Magaly o Hablando Huevadas?», «Todo mi apoyo para ti, Joss», «Ese feo se enamoro de ti solo que está obligado a dar un discurso. No sabe ni lo que dice», «Qué tipo para más mentiroso y poco hombre. Mi apoyo es para Jossmery», fueron alguno de los comentarios en los estados de los usuarios.

Jossmery Toledo y su supuesta relación con un futbolista casado

La conductora Magaly Medina no pudo revelar el nombre del futbolista con el que Jossmery Toledo habría tenido un amorío, pues Paolo Hurtado no se lo autorizó a la periodista. Por eso, la conductora de televisión solo atinó a dar algunas pistas. Ella mencionó que el jugador era un hombre casado y que se mostraba a menudo con su esposa.

«Hay otros más en esa lista, que yo no voy a decir, tendrías que decirlo tú en todo caso, porque supongo que son amigos tuyos. Hay un jugador seleccionado que es casado, que ella (Jossmery) te acepta que ha estado con él», dijo Magaly. «Sé de quiénes se trata (los jugadores nombrados por Josmery), pero el que más me asombró fue un jugador de la selección peruana que tiene esposa, se luce con la esposa en todo evento, en toda fiesta. Eso es lo que a mí más me asombró», finalizó la popular ‘Urraca’.