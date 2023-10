¡El “Caballito” del mal! Paolo Hurtado amenaza a Jossmery Toledo: “Tengo gente que me debe favores”

¡El “Patrón del mal” del fútbol! Paolo Hurtado y Jossmery Toledo se encuentran envueltos, una vez más, en la polémica. Recientemente, la expolicía ha denunciado al futbolista y a su entorno, luego de sufrir una agresión en un conocido centro comercial. Según detalló Toledo, la familia del jugador de Cienciano y él mismo serían los responsables si algo le llega a pasar. Por ello, salieron a la luz unos chats donde se ve como el “pelotero” amenazaría a Jossmery.

Paolo Hurtado, el “futbolista del mal”

Hace varios días, Jossmery Toledo remeció la farándula peruana al revelar los chats de su relación clandestina con Paolo Hurtado. En las conversaciones, se ve la buena relación y confianza que había entre ambos, a tal punto de planear hijos en su romance.

Sin embargo, poco antes de las revelaciones de Jossmery Toledo, Paolo Hurtado habría amenazado a la expolicía para que desistiera de dar sus declaraciones. Esto también fue expuesto por la exintegrante de Esto es Guerra, sorprendiendo a más de uno.

“Habla lo que quieras. Si eso quieres, a mí no me interesa lo que salga. Estás enferma, estás mal. Mira, yo tengo una gente para dar play que me debe favores”, escribió Paolo Hurtado vía WhatsApp.

Jossmery Toledo, sorprendida por la actitud de Paolo Hurtado, le respondió “¿Play? Haz lo que quieras”. El futbolista de Cienciano culminó su amenaza con un intimidante mensaje: “Sí, play, ready para todos”.

Luego de ello, Jossmery señaló que pediría garantías a la policía, sin embargo, al día siguiente se conoció que la PNP le negó el pedido.

Reacción de usuarios

Los chats expuestos por Jossmery Toledo generaron gran sorpresa en los usuarios en redes sociales. Fieles a su estilo, no dudaron en comparar a Paolo Hurtado con Pablo Escobar, debido a las constantes amenazas a lo “Patrón del mal” que realizó.

“De caballo pasó a ser el patrón del mal”, “ni Pablo Escobar se atrevió a tanto”, “ahora se le ocurre amenazar”, “lo que faltaba, el infiel se pone amenazador cuando ve que ya lo van a desenmascarar”, se puede leer en los comentarios de redes sociales.