El ‘Cabezón’ hace historia

La noche del sábado, en el gramado del estadio Azteca, Cruz Azul derrotó por 3-2 al Atlas y con ello el cuadro cementero no solo recuperó la punta de la Liga MX, sino que también igualó la marca histórica de 10 triunfos en forma consecutiva que había conseguido en la temporada 1971-72.

Esta vez fue el técnico peruano Juan Reynoso quien consiguió emular lo conseguido por una leyenda de este club, el DT Raúl Cárdenas. Luego del triunfo ante el Atlas, el ‘Cabezón’ se mostró muy contento con el presente del equipo cementero y dijo que se tiene que ponderar mucho estas diez victorias seguidas que le ha permitido entrar a la historia de la institución.

El ‘Cabezón’ también se refirió a sus críticos que aparecieron ni bien se había puesto el buzo de la ‘Máquina azul’. “A diferencia de otros momentos, sí me voy a detener en el récord, porque entras a la historia compartida con gente que es leyenda dentro del Cruz Azul. Eso tiene un mérito que hay que ponderar, hay que valorar y, sobre todo, hay que felicitar a los chicos. Hoy es un día para disfrutar, para que la gente de Cruz Azul rememore ese poquito de historia porque hoy los muchachos entraron a ese pedacito de historia”, señaló Reynoso.

Reynoso no se detiene y dijo “quiero felicitar e involucrar a los que entraron hoy, a los que están lesionados, los que están con la Selección Sub-23, también a toda la directiva que estuvo, a los técnicos que estuvieron. Es un momento para los que hemos estado en la historia del Cruz Azul, para que disfrutemos estas horas y sí, involucrar a todos, porque esto no se gestó en enero, esto se viene gestando de hace varios meses, varios años. Por eso lo comento, porque si hoy encontramos un gran plantel es por el trabajo que se hizo anteriormente, no solo la directiva sino los cuerpos técnicos”.

RESPONDE A CRITICOS

Cuando le consultaron por sus críticos cuando recién se puso el buzo de Cruz Azul, el ‘Cabezón’ puntualizó que “me la dejan botando para yo mandar algún reproche, pero lo único que digo es que a veces en el fútbol sin conocer, opinamos de más.

Creo que no mucha gente ha podido ver un entrenamiento del cuerpo técnico nuestro y hoy ojalá replanteen esa situación porque hoy es Juan Reynoso, pero mañana será otro y de repente ofenden o dicen cosas sin tener bases sólidas de lo que dicen. Agradezco porque de todo se aprende y agradezco aún más a los muchachos porque sin su esfuerzo hoy no estaríamos presentes”.

Sobre el futuro del equipo, Reynoso comentó que “viene la parte más difícil porque a veces como latinos nos dejamos llevar un poco, quizá un poco sobrellevamos como hoy, un partido que debimos definir antes. Es una alerta y un aviso, se hablará al interior. Está en nosotros seguir gestionando y priorizando la competencia interna.

Hoy varios se van por selección, es una tarea difícil porque con tantas fechas de anticipación estar clasificados, puede llevarnos a la comodidad, pero nos dará para replantear cosas y pulir detalles de cara a los posibles rivales”.