¡El Callao lo sigue llorando! Hace un año falleció Carlos ‘Kukín’ Flores

Uno de los últimos ídolos del Sport Boys, Carlos ‘Kukín’ Flores, falleció hace un año, la mañana del 17 de Febrero del 2019 una noticia sorprendió a los amantes del fútbol, el extalentoso volante dejo este mundo terrenal producto de un infarto en su departamento de San Miguel.

Desde niño que llegó a la Academia Cantolao, resaltó por su juego brillante, el estilo quimboso del barrio que lo hizo destacar en los torneos de menores donde participo muchos de ellos en Europa. Es por esa razón que Sport Boys lo contrato, el equipo de sus amores como el mismo lo decía siempre. En este club debutó en el año 1991 y jugó allí hasta 1994. Posteriormente defendió a Universitario y San Agustín, para luego emigrar al Al-Hilal de Arabia Saudita, el mismo club de André Carrillo.

Tras su primera experiencia en el fútbol árabe, ‘Kukín’ retornó de nuevo a su Callao, querido y en el año 1998 y antes de fichar por Alianza Lima en 1999 partió a Grecia donde se ganó el cariño del Aris Salónica.

En el año 2000 regresó a Sport Boys y la temporada siguiente al Atlético Paranaense de Brasil, para luego regresar a su querido equipo rosado. Luego volvió a salir al extranjero, Belgrano de Argentina (2001) y Deportivo Pereira (2008), pero su vínculo con Sport Boys jamás terminó porque en los intervalos de esos años regresó dos veces al equipo rosado.

El final de la carrera de Flores acabó en Cobresol (2012), pero Sport Boys lo considera un ídolo, al margen de sus problemas de indisciplina que muchas veces fueron portadas de los diarios deportivos, pero su talento y su extraordinario carácter, lo hizo muy querido en el mundo del fútbol.

En el plano familiar tuvo dos hijos, Romina Flores Anchisi, quien desde pequeña lo acompañaba a los entrenamientos y estadios donde jugaba, además de su hijo Carlos Flores. Ayer ellos le ofrecieron una misa a su querido padre, en una iglesia de Bellavista, donde asistieron muchos familiares e hinchas de la zurda prodigiosa del verdadero ‘10’ de la Calle.

Cesar ‘Chalaca’ Gonzales, quien es considerado el segundo padre de ‘Kukín’ lo recuerda con cariño y lo define como un futbolista que no tenía nada que envidiar a los crack del extranjero. “A ‘Kukín’ hay que recordarlo como lo que fue: un jijuna; como pelotero: espectacular futbolista; como persona: extraordinario; pero como ejemplo de juventud: no. ‘Kukín’ no fue ejemplo de juventud. Lo digo así antes que me caiga. ‘Kukín’ ha podido ser Ronaldinho, Rivelinho, Ronaldo o Messi, te lo aseguro y te lo firmó así me digan lo que me digan. Míralo a Messi, la maravilla que juega ese hombre. ‘Kukín’ era tan igual o mejor que él. Tenía cosas iguales o mejores que él”, señaló este destacado entrenador.