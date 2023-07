¿El cantante Edu Baluarte sigue en Corazón Serrano?

Edu Baluarte es un joven cantante de 22 años que inició este año en el grupo de cumbia de Corazón Serrano. Se ha ganado el cariño del público y tiene un gran grupo de fanáticas, pero últimamente, sus seguidores entraron con una cuestión si aún continúa en el grupo.

¿Sigue en la agrupación?

El joven y talentoso Edu Baluarte, antes de ingresar a la reconocida agrupación de cumbia, ha participado desde muy joven en varios programas de canto. Incluso tuvo un breve paso por el grupo de Caribeños de Guadalupe.

El cantante viene interpretando temas como «Inténtalo Tú», «Promesas de Amor», «Te Amo», «Adiós al Amor», entre otros éxitos. Desde su ingreso oficial al grupo desde el 30 de enero, ha participado en cada concierto de la agrupación sin faltar. Ahora, los seguidores del vocalista han notado que no viene presentándose con el grupo e incluso habrían cambiado su foto de la imagen oficial del grupo.

Los seguidores han venido preguntando en las redes sociales de Corazón Serrano y en las cuentas oficiales de Edu Baluarte, pero ninguno ha dado alguna respuesta. Muchos creen que estaría delicado de salud y otros que se retiró para seguir como solista. Al fin de cuentas, son solo rumores sin confirmar.

Como se puede ver en la imagen a continuación, podemos notar que la imagen de Edu Baluarte fue reemplazada por Edwin Guerrero. Este cambio inició hace unos cinco días aproximadamente, esperemos que alguno pueda comunicar las razones de este reemplazo en los afiches.

Edu y Kiara descartaron relación sentimental

Hace un tiempo, se volvió viral un video donde ambos cantantes de cumbia, Kiara y Edu, interpretaban una canción agarrados de la mano. A cabo de este hecho, los rumores de una posible relación entre los vocalistas del grupo se volvió más fuerte.

Aunque Kiara Lozano salió aclarar hace semanas que no tenía ningún vínculo sentimental con Edu Baluarte, las fans siguen emparejándolos. Incluso, cuando Edu besa a sus fanáticas en los conciertos o canta con Susana Alvarado, dicen que Kiara demostraría celos.

Ambos artistas han declarado que se encuentran solteros, no están enamorados y que no buscan una relación sentimental. Las imágenes de ambos cantando agarrados de las manos se trataría solo de una canción que se estrenaría muy pronto. Lamentablemente, tras varias semanas de su ‘pronto estreno’ aún no ve la luz este proyecto musical y si es cierto sobre la salida de Edu Baluarte, se complicaría más su estreno.