¡EL CAPITÁN! Claudio Pizarro incluido en la lista de máximos goleadores sudamericanos del S. XXI

¡Entre los más grandes! El nombre de Claudio Pizarro en el mundo del fútbol mundial es sinónimo de admiración y respeto. A lo largo de su carrera, el delantero nacional se destacó en los diversos clubes por donde pasó, dejando su huella goleadora alrededor del mundo. Por ello, y reconociendo la gran trayectoria que tuvo, el “Bombardero de los Andes” ha sido incluido en la lista de máximos goleadores sudamericanos en grandes ligas del siglo XXI.

También puedes leer: ¿“Chiquita” a Reynoso? Oliver Sonne y su impactante acción tras oficialización de Fossati como DT de Perú

Claudio Pizarro entre los más grandes del mundo

Durante su etapa como futbolista, Claudio Pizarro paseó su talento por Alianza Lima, Deportivo Pesquero, Werder Bremen, Bayern Munich, Chelsea y Colonia. Con sus goles y buenas actuaciones, logró ganarse a la afición alemana, en especial a la de los “Lagartos” y los “Bávaros”, con quienes conquistó varios títulos.

Asimismo, gracias a sus goles, muchos defensores de los equipos rivales muestran respeto por Claudio Pizarro y razón no les falta. En una reciente lista de los máximos goleadores sudamericanos en grandes ligas del siglo XXI, el “Bombardero de los Andes” fue ubicado entre los 10 primeros, superando a grandes cracks como Neymar, Diego Forlán, entre otros.

Para sorpresa de todos sus seguidores, Claudio Pizarro se ubica sexto en el ranking con 269 tantos, mientras que Neymar está séptimo con 223 goles. El chileno Alexis Sánchez va octavo con 192 dianas, mientras que Diego Forlán se encuentra noveno con 174.

Lo de Claudio Pizarro es 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢́𝗥𝗜𝗖𝗢. 🇵🇪 El único peruano que se codea con los máximos goleadores del siglo en Europa. ⚽🔥 pic.twitter.com/Kim4YKO1kV — Pase Filtrado (@pasefiltradope) December 26, 2023

La lista la cierra Mauro Icardi, quien tiene 172 goles. Por su parte, Lionel Messi encabeza la nómina con 704 goles, seguido de Edison Cavani con 367 y el Kun Agüero con 362. En cuarto puesto está Luis Suárez con 311 anotaciones, mientras que en quinto lugar se ubica Gonzalo Higuaín con 22 tantos más que Claudio Pizarro.

Es preciso destacar que en esta lista solo se encuentran los jugadores sudamericanos que han marcado tantos desde el 2000 en las más grandes ligas de Europa. Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Premier League y La Liga están incluidos en la nómina.

¿Será entrenador de la selección peruana?

El delantero nacional es uno de los pocos jugadores que puede darse el lujo de haber sido dirigido por José Mourinho y Pep Guardiola.

Justamente el español siempre ha tenido palabras para el delantero peruano. El exentrenador del Barcelona considera a Claudio Pizarro un referente y consideró que si lo hubiese dirigido cuando el delantero tenía 24 o 25 años, hubiese sido uno de los mejores futbolistas del mundo.

También puedes leer: “Quiero hacer feliz a todo el Perú”: Jorge Fossati se pronuncia tras ser oficializado como DT de la blanquirroja

Asimismo, Pep le vio condiciones de entrenador de fútbol a Pizarro, por lo que en todo momento lo instaba a seguir esa carrera. El excapitán de la selección peruana despejó todas las dudas y reveló finalmente cuál será su futuro en el fútbol. “¿Serás entrenador algún día?”, le preguntaron, a lo que él respondió escuetamente: “No”.

Seguramente, estas palabras desilusionarán a Pep Guardiola, quien en algún momento no dudó en comparar a Claudio Pizarro con Karim Benzema. «Siempre le decía que me habría encantado entrenarlo con 24 o 25 años. Es uno de los mejores definidores que he visto en mi vida. Tenía cualidades similares a las de Benzema», comentó Guardiola en conferencia de prensa.