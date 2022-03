Compartir Facebook

Golpe en la Premier League: el Chelsea está a la venta, anunció de manera oficial el magnate ruso Roman Abramovich y precisó que no pedirá que se le pague ninguno de los préstamos que hizo al equipo en los últimos años, los cuales ascienden a más de 1,800 millones de euros.

“Me gustaría responder a la especulación que ha habido en los medios de comunicación en los últimos días respecto al Chelsea. Como he dicho en otras ocasiones, siempre tomo las decisiones en el mejor interés del club y, en la situación actual, la mejor decisión es vender el club”, dijo en un comunicado Abramovich, que compró al Chelsea en 2003.

Abramovich, empresario petrolero, aseguró que la venta del equipo azul no será inmediata, sino que seguirá un proceso. “Esto nunca ha ido de negocios o de dinero, sino de amor y pasión por el deporte y por el club. He pedido.

El jugador ucraniano Andriy Yarmolenko se sumó a los pedidos para el fin de la invasión de Rusia a su país. El delantero de West Ham de la Premier League además se lamentó por el silencio de los futbolistas rusos tras el conflicto bélico en Ucrania que empezó la semana pasada por decisión del presidente Vladimir Putin.

“Tengo una pregunta para los jugadores de la selección rusa: chicos ¿por qué estáis sentados como… y no decís nada?”, señaló Yarmolenko en el mensaje para los jugadores rusos en su cuenta de Instagram. “En mi país matan a gente, a mujeres, a madres, a niños. Pero vosotros no decís nada, no hacéis ningún comentario…”, dijo el jugador de 32 años. Andriy Yarmolenko cuadra a jugadores rusos Jugador ucraniano del West Ham les exige condenar la guerra.

El Chelsea está a la venta a mi equipo que abra una obra benéfica y que todos los beneficios de la venta irán destinados a las víctimas de la guerra en Ucrania. Esto incluye tanto proveer de fondos urgentes en estos momentos como a aquellas víctimas que necesiten recuperación a largo plazo”, indicó.

“Ha sido una decisión muy difícil de tomar y me duele mucho tener que dejar el club. Espero poder volver una última vez a Stamford Bridge para poder deciros adiós a todos”, sentenció.