¡El colmo! 100 adolescentes fueron intervenidos en fiesta semáforo

El incremento de contagios y fallecidos debido al COVID-19 no tiene cuando acabar. Al parecer esta situación no les interesa a muchas personas que todavía no toman consciencia de esta problemática y participan de reuniones sociales que conllevan a un atentando contra la salud pública.

Esta vez, la noche del último viernes, agentes de la Policía Nacional intervinieron a un total de 100 adolescentes, 45 varones y 55 mujeres, que participaban de una fiesta semáforo en el local “Deposito”, ubicado en la región Ayacucho, en pleno estado de emergencia por la pandemia del coronavirus.

Los vecinos cansados de la bulla y por la preocupación debido a la coyuntura, decidieron llamar a la Policía y personal de serenazgo de Huamanga, luego de identificar que los jóvenes ingresaban a dicho local en grupos de 4 y 5, algunos sin mascarillas.

Los jóvenes, cuyas edades eran entre 12 y 17 años, fueron evacuados a la comisaría de Ayacucho donde los padres fueron a recogerlos. Se pudo conocer que un aproximado de 10 jóvenes eran mayores de edad, ellos permanecieron en la dependencia policial para recibir su multa económica por incumplimiento del estado de emergencia.

Durante la intervención, se halló una gran cantidad de licor, cigarros y gaseosas, lo cual era consumido por los menores. Cuando se le entrevistó a la dueña de la vivienda indicó que se trataba de una fiesta de 15 años de un familiar, sin embargo, esta versión quedó desbaratada porque varios adolescentes manifestaron que fueron convocados por las redes sociales para una fiesta semáforo.

Por su parte, el jefe de la Región Policial Ayacucho, coronel PNP Juan Mundac, recomendó a los padres de familia tener mayor control y comunicación con sus hijos porque este tipo de actos pone en riesgo no solo la vida de las autoridades o ciudadanos sino su propia familia.