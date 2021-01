¡El colmo! Vecino se niega a detener ‘privadito’: “Puedo hacer lo que quiera en mi casa”

Compartir Facebook

¡De lo peor! Los ‘privaditos’ no solo son invento peruano, en México la cosa va mucho más allá y sin reparos varios mexicanos se salen con las suyas. Una autoridad compartió una serie de videos en su cuenta de Facebook donde evidenció la realización de estas fiestas.

El mismo alcalde publicó

El mismo alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, hizo pública estas imágenes. Uno de los videos muestra a un trabajador de la alcaldía pidiendo a un hombre que finalice con su reunión por seguridad sanitaria y para evitar contagios de Covid-19.

“Inconscientes e inhumanos, me muero de rabia, por un lado estoy buscando un hospital para una persona que ya no puede respirar y no encuentro lugar para salvarle la vida, pero por el otro lado… se ponen altaneros y se niegan a detener la fiesta Covid”, escribió junto a las pruebas.

“Estamos en semáforo rojo, les pedimos que desalojen el área, la verdad esta es una falta de respeto. Incluso para las personas que han estado falleciendo, para los médicos, para las enfermeras”, dice el empleado antes recibir un improperio por el privadito.

Pese a la petición de la autoridad, las personas del domicilio se niegan y argumentan diciendo: “podían hacer lo que quisieran dentro de su casa”.

“Ellos son los responsables de que la situación esté como está, el desempleo y la crisis de salud”, finaliza el alcalde ante el privadito mexicano.

