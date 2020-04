El colmo: viceministra saca cara por colegios privados

Compartir Facebook

Mientras el presidente Martín Vizcarra, el ministro de Educación y la ministra de Economía se muestran más solidarios con los padres de familia, la viceministra de Educación, Ana Andrade, tuvo desafortunadas palabras cuando se refirió al tema de las pensiones en los colegios particulares.

“Las familias no pueden decir: si no recibo cinco horas de clases, entonces pago la mitad”, afirmó.

INFORMEN A PAPÁS

Por si fuera poco, aseveró que las escuelas están invirtiendo, pero no lo comunican a los padres de familia.

“Deben entender que este no es un año regular. Invoco a las familias a que entiendan que es una coyuntura distinta”,aseguró.

“Detrás de cada clase virtual hay horas del docente para realizar una clase adecuada. Estamos invocando a los colegios que informen a las familias todo lo que generan como inversión. Y no es un ideal, hay colegios que sí lo están haciendo”, agregó.

DEBE RECTIFICARSE

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) rechazó estas expresiones de la funcionaria del Minedu.

“El presidente Vizcarra, la ministra de Economía y la titular del MEF exhortan a reducir sus pensiones, pero la viceministra de Educación les lleva públicamente la contraria. ¡Muy mala señal! Ella debe rectificarse o renunciar”, afirmaron en su cuenta de Facebook.

No pueden sacar a alumnos

La presidenta de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados (Anapef), Agnieszka Céspedes, dijo que los colegios privados no pueden retirar a los alumnos si sus progenitores no tienen dinero para pagar la pensión. “Eso no lo pueden hacer, eso está prohibido y les pido por favor que lo denuncien. Sus hijos tienen todo el derecho de continuar en el centro educativo particular por este año, así no puedan pagarlo. No los pueden amedrentar y mucho menos manipular», precisó.