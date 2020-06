¿EL COVID MATA TU RELACIÓN?

Compartir Facebook

En los últimos meses, el Perú no solo lucha contra la pandemia, también con su salud mental. Angustia, incertidumbre y miedo son las emociones protagonistas hoy. «Miedo a morir, miedo a que mueran, miedo a no tener ingresos económicos, miedo a no resistir el aislamiento…», advierte el psicólogo y psicoterapeuta, Manuel Saravia Oliver, director del Instituto Guestalt de Lima (IGL), quien también ha notado un repunte de los problemas de pareja.

“Ocurre porque la incertidumbre, preocupación y pensamientos obsesivos se exacerban y llevan a cuadros de ansiedad, depresión, hipocondría, pena, culpa, impotencia y resignación”.

Explica que en el Perú, 7 de cada 10 personas tiene ansiedad por efecto de la cuarentena, que se puede manifestar en una relación de pareja con discusiones recurrentes que llevan a la crisis, que si son mal manejadas derivan en la separación.

ENCUENTRO VIRTUAL DE PAREJAS

Frente a ello, el Instituto Guestalt de Limarealizará la teleconferencia“Zoom del Amor: Encuentro de Parejas en tiempos de Covid-19”, dirigido a personas casadas, convivientes y novios para ayudarlos a diagnosticar cómo está su relación (FODA del amor) para brindarles herramientas que ayuden a enfrentar una crisis y revisar las oportunidades que hay para mejorar y salvar su relación.

Saravia añade que los principales problemas en una pareja van hoy desde la mala distribución de las tareas del hogar, discrepancias sobre crianza de los hijos, conflictos del pasado no resueltos hasta preocupaciones económicas que se agudizan con ideas de “me quiero separar”, “no aguanto más” o “no puedo seguir en casa”.

“Los conflictos de parejas son normales en una relación. El problema se da cuando no saben manejarlos y pierden la capacidad de autorregularse, que en estos momentos de encierro radical son más alarmantes”, añade Saravia.

INSCRIPCIONES GRATUITAS

Este lunes 8 de junio a las 08:00 p.m. se realizará la teleconferencia “Zoom del Amor: Encuentro de Parejas en tiempos de COVID-19”a cargo del reconocido psicoterapeuta de parejas, Manuel Saravia Oliver. Inscripciones al96020-4153 y 99168-1548.