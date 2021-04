‘El Coyote’ Rivera revela que sigue recuperándose un cáncer

Compartir Facebook

El exfutbolista Julio ‘El Coyote’ Rivera, hermano del capitán de la selección peruana Paolo Guerrero viene combatiendo una dura batalla contra el cáncer. Sin embargo, contó que su mejoría se viene dando de a pocos.

En una entrevista con un político, el exfutbolista manifestó que se encuentra recuperando de un mieloma múltiple o cáncer de las células plasmáticas.

“Las defensas me bajaron a raíz de la muerte de mi hijo y tras darme covid. Entonces un día me apareció un dolor a las costillas que no le hice caso por un año, hasta que me llegó el momento que no me pude levantar”, empezó contando ‘El Coyote’.

“En los exámenes salió que tenía el mieloma múltiple, que es un cáncer que se me depositó, gracias a Dios, solamente en el hueso. No ha perjudicado a otros órganos, todo está excelente. Lo bueno es que me lo encontraron en primer grado”, añadió.

Durante la entrevista, el expelotero también bromeó con su nueva apariencia, ahora sin cabello. “Estoy con nuevo look, pero con mucha fuerza (risas). Estuve un mes en la clínica porque me han hecho un trasplante de células madres; pero la enfermedad la tengo desde setiembre del año pasado y he tenido que hacer quimioterapias”, continuó.

