“El cuchillo era real”: Karime Scander, “Alessia”, revela detalles de la escena donde la acuchillan en AFHS

¡Cualquier parecido con la realidad…! El final de Al Fondo Hay Sitio fue el viernes pasado, sin embargo, hasta ahora sigue dando que hablar. Muchos quedaron a la expectativa de lo que pasó con sus personajes favoritos y uno de ellos es Alessia Montalbán. Karime Scander, quien da vida a la hija de Diego Montalván, contó mayores detalles sobre la escena donde la acuchillan y sorprendió al revelar que el cuchillo usado era real.

Karime Scander da detalles sobre el final de AFHS

Como de costumbre, los actores de Al Fondo Hay Sitio se reunieron para poder ver el gran cierre de temporada de la popular serie. Yvonne Fraynsinet, Gustavo Bueno, Mónica Sánchez, Erick Elera, entre otros, fueron los más destacados del elenco que se dio cita para disfrutar del final.

Una de las actrices revelación, Karime Scander, también estuvo presente. La joven y talentosa artista apareció en este regreso de Al Fondo Hay Sitio a la pantalla chica y sus actuaciones han despertado los halagos de los cibernautas.

En el último episodio, su personaje “Alessia Montalbán” fue acuchillada por Benjamín (Vasco Rodríguez) y generó gran sorpresa en la boda de Macarena y Mike Miller. Por ello, la prensa de América Televisión le preguntó por los pormenores de la escena y la actriz no dudó en contarlo.

“Me pusieron un cuero porque el cuchillo sí es de metal entonces por la fuerza con la que golpean puede hacerme daño. Vasco lindo, se moría de miedo porque igual es un metal, me estaba acuchillando”, dijo la Karime Scander.

“Me pasaron mil cosas… lo que pasa es que claro, marcamos todo, pero no la pasamos con la intención para no cargarnos, pero cuando entras en acción todos entran con la intención real…”, señaló la popular Alessia Montalbán.

Reacciones tras el final

Tras la emisión del último episodio de «Al fondo hay sitio», muchos internautas empezaron a publicar diversos meses y opiniones en redes sociales. De esta manera, se hizo tendencia rápidamente.

En tal sentido, algunos usuarios no estaban de acuerdo con el cierre de temporada, pues lo consideraban predecible. No obstante, hay quienes sí lo disfrutaron y, por ello, realizaron divertidos comentarios al respecto.

«El de ‘yo siempre la chunto’ me mató de risa», «lo único que me gustó fue lo de maca y mike», «solo falta que Alessia pierda la memoria», «He visto todas las temporadas de al fondo hay sitio y está es la peor final de todas», «O sea, no quieren venir los antiguos actores», «No pasa nada, muy simple lo de Francesca y Claudia, no pasa nada con el disque matrimonio de Pati y Joel», fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.