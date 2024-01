¿El ‘Depredador’ de regreso? Alianza Lima inicia conversaciones con Paolo Guerrero

¡Atención, fans del fútbol! Nada más y nada menos que Paolo Guerrero, el ídolo de la pelota en Perú, podría estar a punto de regresar a su hogar futbolístico, Alianza Lima. Aunque hace poco dijo que los del equipo no estaban interesados, todo podría cambiar.

Alianza Lima inició conversaciones con Paolo Guerrero

Paolo Guerrero, el ‘Depredador’, acabó su contrato con Liga de Quito y está libre como el viento. Y lo más curioso es que ha vuelto al Perú para pasar las fiestas con su gente. En ese viaje, dijo que Alianza Lima no estaría interesado en él, pero sorpresa, los rumores dicen otra cosa.

Después de varios intentos fallidos en años anteriores, parece que la temporada 2024 nos traerá una sorpresa en el fútbol peruano. Guerrero, que nunca debutó profesionalmente con Alianza, podría estar a punto de cambiar la historia.

El periodista Gerson Cuba, de Ovación, tiró el chisme en sus redes: «Alianza Lima sondeara a Paolo Guerrero en los próximos días de salir todo bien se hará una oferta formal. Veremos, es el inicio». ¡Dios mío, qué emocionante!

Alianza Lima sondeara a Paolo Guerrero en los próximos días de salir todo bien se hará una oferta formal. Veremos, es el inicio.@ovacionweb pic.twitter.com/PgKpU6ipqG — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) January 3, 2024

Y esto no sería cualquier fichaje. Resulta que Paolo no ocuparía el espacio de un extranjero en el equipo. Además, con el tintero todavía caliente por su reciente victoria en la Copa Sudamericana y su experiencia en Europa, este fichaje sería una joya tanto para la cancha como para la taquilla.

Canal N también soltó el chisme de que Alianza Lima ya está en charlas con el ‘Depredador’ para sumarlo al equipo. ¿Se imaginan la fiesta que armarían los hinchas con Guerrero de vuelta?

Alianza Lima y sus movidas

Además, Alianza Lima ya ha movido las fichas en este mercado. Han sumado a Renzo Garcés, Kevin Serna, Catriel Cabellos, Adrián Arregui, Jiovany Ramos, Juan Pablo Freytes y Jhamir D’Arrigo. ¡El equipo se viene con todo!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Alianza Lima (@alianzalima)

Aunque Paolo había dicho que no le llegaba ninguna oferta de Alianza, parece que la situación está cambiando. Él mismo soltó un día antes de este anuncia: «Alianza no me ha hecho llegar nada. Creo que no hay interés, ninguno, y no hay problema». Veremos que pasa con el transcurso de los días.

Este fichaje no solo sería un golazo para Alianza Lima en el campo, sino también un boom para el marketing y las ventas de camisetas con el nombre de Guerrero. Esta es una noticia que tiene a todos los hinchas al borde de la silla. Estaremos pendientes de cualquier actualización.