El ‘Depredador’ quedó fuera de los amistosos ante Ecuador y Brasil

Parecía un hecho que Ricardo Gareca iba a convocar a Paolo Guerrero, para los amistosos ante Ecuador y Brasil en Estados Unidos a pesar del pedido del jugador y del Inter de Porto Alegre, pero sorpresivamente el ‘Depredador’ no fue considerado por el ‘Tigre’.

“La ausencia de Paolo Guerrero fue por un pedido expreso de él. Ante esa situación, nosotros siempre consideramos los pedidos y accedimos. La intención nuestra era convocarlo, estaba dentro de la lista, pero pidió y entendemos que es una situación muy particular, especial. Los pedidos institucionales no los atendemos, pero los pedidos personales, si tienen que ver con algo que el jugador pide y cree que es algo más conveniente, accedemos”.

Minutos después, el responsable del cuadro patrio lanzó fuerte frase, que parece una indirecta al capitán de la selección: “Cuando uno se autoexcluye de una convocatoria, tendríamos que ver las situaciones. Cada uno se tendrá que atener a las consecuencias. Para nosotros, la Selección es más importante que todo, pero siempre estamos dispuestos a colaborar con los jugadores. En ese aspecto, tratamos de atender todas las cuestiones de los jugadores, no de las instituciones, eso es importante remarcarlo. Todo en la medida de que ellos estén convencidos del pedido que hagan”.

Llamado de Cueva

Creemos que ha hecho méritos suficientes. El mérito es un todo. No tenemos incidencia sobre la institución o el técnico. Si un jugador que rinde en la selección, los técnicos deciden no ponerlo, ¿qué hacemos nosotros? Si tienen rendimiento en la selección peruana, ¿qué hacemos? No podemos discutir el rendimiento de Christian Cueva en la selección, pese a los gustos. Un jugador que ha sido fundamental para un logro después de tantos años, que viene mostrando partido a partido… acaba de ser parte de un equipo que llegó a la final de una Copa América, con lo difícil que es. Con la decisión de los técnicos no nos metemos, mientras el jugador se mantenga y entrene.

Kevin Quevedo, Gabriel Costa y Carlos Ascues

“Queremos verlos, observarlos. Es una linda posibilidad para poder verlos allá más de cerca con nosotros. Son jugadores interesantes que venimos siguiendo, así que es una buena oportunidad para ellos y para nosotros de poder conocerlos. Carlos Ascues siempre hemos creído. Fue importante para la Copa América 2015 en Chile”.