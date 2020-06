El día que Cubillas escapó de Portugal para jugar por Perú

Compartir Facebook

Simplemente Fútbol, el programa argentino que se transmite en ESPN y ESPN +, creado y conducido por Quique Wolff, incluyó a Cubillas como parte de la serie de entrevistas que viene realizando a leyendas del futbol latinoamericano. El ‘Nene’ agradecido por la deferencia, contó detalles sobre el Mundial México 70, que cumple 50 años este mes, y confesó para sorpresa de muchos todo lo que hizo, como escaparse de su club en Portugal, para jugar la Copa América en la que Perú salió campeón.

“Yo jugué la final sin el permiso del Porto, porque había conversado con mi entrenador y me condicionó a que si ganábamos el partido de ese fin de semana tenía el permiso, pero terminamos perdiendo y se negó a dejarme ir. No me dio la autorización. Yo estaba desesperado porque en la noche iba a salir mi vuelo que iba de Lisboa a Caracas, que era donde se jugaba la final Perú contra Colombia. Un amigo me llevó a escondidas y me subí al avión, y al llegar a Venezuela lo primero que me dicen es que no podré jugar porque no tengo la autorización de mi club. Inmediatamente llamé a la gente del Porto, les rogué y les dije que yo asumiría las consecuencias de todo y me aceptaron. Al final logré jugar ese partido la ganamos.” comentó el ‘Nene’.

“Al día siguiente que regresé a Portugal estaban todos los dirigentes y periodistas esperándome. A la hora de entrar a la oficina de Porto, me reuní con el presidente del club pensando que ya me iba a despedir. Sin embargo, en vez de eso me felicitó por el título y por todo lo que había hecho por amor a mi país.”

El volante recordó también con emoción las letras de la icónica canción «Perú campeón», que sigue vigente luego de tantos años. Además, agradeció a sus compatriotas por el amor que hasta hoy le demuestran.

Wolff, con su clásico carisma para las entrevistas, ha tenido exclusivas con las más grandes figuras del fútbol mundial, como Pelé, Maradona, Messi, a los que en los últimos tiempos se sumaron Javier Mascherano, Edinson Cavani, Juan Pablo Sorín, Javier Zanetti, Ronaldo, y Cubillas. Desde el 2000 está en la señal de ESPN y, ahora también en ESPN+.

Si quiere la entrevista a Teófilo Cubillas completa, puede buscarla en la página de ESPN Play en el siguiente link:

https://www.espn.com.ar/watch/player/_/id/19ed6579-6a54-4ccc-87f2-e7c2dafeca0f/bucketId/389/country/bo