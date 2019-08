El “Doc” Vladimiro Montesinos conquistó a “Gatita” en 2 meses

Tras un largo silencio de 14 años, Jackeline Beltrán reveló entretelones de su relación con el entonces todopoderoso ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, quien le declaró su amor solo dos meses después de haberla conocido en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

En una entrevista con Telemundo, Beltrán, también conocida como la “Gatita” dijo que entró como secretaria en el SIN, y después, durante una cena, Montesinos le dijo: ‘Jacky, quiero decirte algo, quiero decirte que me has cautivado, que estoy enamorado de ti y quiero proponerte que seas mi pareja’”.

“Era muy romántico, íbamos al cine, al teatro. Era muy cariñoso, muy divertido. Siempre tenía un detalle conmigo, la pasábamos muy bonito”, agregó y recordó que el “Doc”, como también lo llamaban, le dijo que estaba separado y que su esposa y sus hijas vivían en el extranjero.

LA ENGAÑÓ

Sin embargo, le “impactó demasiado” enterarse que ellas estaban en Lima, al ser entrevistadas en su casa por un canal de TV. “Yo las hacía en el extranjero. Esa fue la primera evidencia del engaño que él hizo hacia mi persona”, agregó sobre Montesinos, quien era 25 años mayor que ella.

Recordó que, en 1994, Montesinos le pidió dejar el SIN y vivir juntos en una casa de playa en Arica, y un departamento hasta que, en el año 2000, empezó la caída de Fujimori por los “vlady-videos” y ella tuvo que fugar junto con el “Doc” a Panamé, en busca de asilo.

Precisó que ella volvió primero al Perú y luego vino él, quien luego organizó su segunda fuga, en el yate Karisma.

“Él me hace una llamada en el medio del mar. Me dice que todo estaba listo para que me saquen y me lleven donde él”, dijo Beltrán, pero ella rechazó la propuesta y le pidió al exasesor que se entregue a la justicia.

La respuesta de Montesinos fue que ‘en este momento no te puedo hablar, te llamo luego’. “Colgamos y nunca más nos vimos hasta hoy”, añadió.

Jacky fue condenada a 4 años de prisión efectiva y no pudo recuperar a su hija, pues el padre, que tenía la patria potestad, se la llevó a Estados Unidos. Ella ahora es abuela y se ha reencontrado y vive con su hija.

EL DATO

La “Gatita”, como la llamaba la prensa, afirma que ya perdonó al ex asesor. “No hubo nunca odio hacia Vladimiro Montesinos”, relató Beltrán.