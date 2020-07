Compartir Facebook

“El Dr. Armando Massé se infectó de COVID-19 porque atendía gratis a miles de peruanos en Lima como en todo el país”, indicó el Dr.Silva.

Durante la transmisión de su programa, “Médicos en acción” de Exitosa, el Dr. Fermín Silva tocó el tema del estado de salud de su colega, el Dr. Armando Massé, quien informó la semana pasada que había contraído la COVID-19, luego de mantenerse al frente en la batalla contra este virus y atender gratuitamente a decenas de pacientes.

Como recordamos, tiempo después de informar que había contraído la enfermedad, el conductor del segmento se comunicó con sus fans y señaló que esperaba ansioso su pronta recuperación para volver a la lucha contra la COVID-19. “A todos los que me han escrito preocupados, no hay razón para hacerlo. Estoy con Dios”, aseveró.

También señaló que sus síntomas no fueron tan graves, de hecho, solo fue uno. Decidió ser precavido y no esperar a mostrar más señales, e inmediatamente se realizó las pruebas para saber con más detalle su estado de salud. “Me hice las pruebas responsablemente, pero seguía saliendo negativo. Hace poco sentí un escalofrío muy grande. Me hice una prueba rápida y negativo. Este sábado me hice la prueba molecular, para confirmar y no infectar a la gente que me viene a buscar”, nos contó.

“El Dr. Armando Massé se infectó de COVID-19 porque atendía gratis a miles de peruanos en Lima como en todo el país. Gracias a dios está en un proceso de recuperación, él es un hombre fuerte, de gran corazón, creo que Dios está ayudando para que él salga de esta situación difícil. Felizmente está en una franca recuperación. Les pido a sus seguidores continuar rezando para que la mejoría continúe y vuelva a ayudar a mucha gente; a esas personas que han sido afectadas por la pandemia. Oremos por él, ya que muy pronto estará con nosotros”, manifestó el doctor Silva,

