‘El Encanto de Corazón’ estrena su nuevo tema ‘A la misa te vas’

La popular orquesta piurana ‘El Encanto de Corazón’ presentó en exclusiva para radio Karibeña su nueva producción musical ‘A la misa te vas’ en las voces de Melanie Guerrero y Dalia Aguilar.

“Esta es una canción que se la dedicamos a los hombres flojos, que no saben hacer nada, que esperan que todo se los haga la mujer, a esos los mandamos a la misa. En esta canción la chica le dice al hombre que sí sabe lavar, planchar, cocinar va a estar con él, sino no. Las chicas ya no somos como antes, ahora estamos más exigentes”, sostuvo una de las voces principales, Dalia Aguilar.

Asimismo, la orquesta cumbiambera contó que están felices ya que se estarán presentando por primera vez en Santiago de Chile. “Vamos a estar en Chile llevando lo mejor de la cumbia sanjuanera. Siempre sometidos a estregar lo mejor de nosotros al público y agradecer también por ese respaldo que nos brindan en cada evento. Es lindo cuando la gente te recibe con tanta alegría, bailan, corean y zapatean. Eso es la cumbia, gozadera tremenda”, sostuvo la agrupación.

Te dejamos el video oficial de El Encanto de Corazón – A la Misa Te Vas