El esposo de Karla Tarazona descartó incursionar en la política

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El ‘rey de los huevos’ Rafael Fernández y esposo de Karla Tarazona descartó entrar a la política pues no quiere ser la sombra de su padre sino que quiere construir solo su propio camino.

A través de sus redes sociales Rafael respondió diversas preguntas de sus seguidores en relación a su interés por formar parte del mundo de la política y dejó en claro ciertos puntos de su vida que desea priorizar.

Como se sabe Rafael es hijo de el doctor Manolo Fernández, y este habría considerado lanzarse como candidato de el Gobierno Regional de Ica.

“¿Serás candidato a gobernador regional de Ica?”, le preguntó un usuario en Instagram. El esposo de Karla Tarazona reveló que tras pensarlo mucho, decidió no entrar en política.

«Algo que evalúe, pero lamentablemente no puedo aceptar ser candidato, debido a que creo, debería tener experiencia y mucho tiempo para dedicar a la política, por ahora mis metas están en mi familia”, explicó Rafael Fernández.

Pues Fernández comparte una bonita relación con Karla Tarazona desde hace ya cierto tiempo y ambos han demostrado amarse sin condiciones, además Rafael ha evidenciado el cariño por los hijos de Karla al punto de ser llamado papá en alguna que otra ocasión.

Por otro lado, un usuario le preguntó si lanzar para la alcaldía de Chincha lo que rechazó nuevamente pues no quiere crear su carrera política bajo las influencias de su padre, es por eso que por ahora su enfoque es su trabajo y su familia.

“No te puedo negar, que pensé mucho eso, pero mi familia y mi trabajo están por delante de todo. Si algún día lo hiciera no quisiera colgarme del nombre de mi padre o que alguien me elija por ser su hijo, quisiera que las cosas fuera por mi esfuerzo y lo que soy, más no por lo que hizo otra persona”, escribió el esposo de Karla Tarazona.

Karla Tarazona pide a Santa Rosa de Lima que le mande una niña

La conductora hizo una oración y un pedido a la santa de las Américas para que por fin la bendiga con una mujercita.

Mira también: Diana Sánchez salió en defensa de Brenca Carvalho y arremetió contra jurado de ‘Reinas del show’

“Voy a dejar mi deseo. Como tú decías mi querida Thais, primero agradecer por la familia, agradecer por la salud y he pedido algo muy importante para mí y para mi esposo (Rafael Fernández)”, dijo la también conductora radial.

Tiempo después, Karla Tarazona reveló cuál fue su deseo: “He pedido una bebé, que sea mujercita. Ya se lo pedí a mi Santa Rosita así que esperemos que pasa”.