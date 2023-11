“Él está para cantar para cuando la gente ya está con sus traguitos”: Leslie Shaw arremete contra Mario Hart

¿Otra vez? Tras el retorno a la música de Mario Hart, una de sus principales críticas ha sido Leslie Shaw, su expareja. La rubia no ha dudado en despotricar contra el piloto de autos cuantas veces ha podido y esta vez no fue la excepción. Para las cámaras de “Amor y Fuego”, la exchica reality tuvo duros comentarios contra el conductor de “MQM” y aseguró que “él no es cantante”.

Leslie Shaw arremete contra Mario Hart

El mes pasado, Mario Hart anunciaba por todo lo alto su retorno a la música tras el masivo pedido de todos sus seguidores en redes sociales. Incluso, el también piloto de autos realizó, hace poco, una exitosa gira por el Perú y compartió los mejores momentos en su cuenta de Instagram y Tiktok.

Sin embargo, el regreso a la música de Mario Hart no cayó nada bien en Leslie Shaw. La expareja del piloto de autos lo volvió a criticar y señaló, sin filtros y fiel a su estilo, que él no es un artista.

“Yo no soy quién para juzgar a los artistas, pero como él no es artista, debería ser piloto porque nos falta un piloto peruano que nos represente. Zapatero a su zapato. Cuando un hace algo, tiene que hacerlo bien, pero cuando uno no hace nada, trata de hacer muchas cosas y al final todo le sale mal”, dijo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Pero eso no fue todo. Conocida por sus ácidos comentarios, Leslie Shaw le mandó un tremendo dardo a Mario Hart. Según la rubia, el popular “Chato” está para cantar, pero cuando la gente está con “sus traguitos encima”.

“Pobre gente, pero bueno, la gente va a tonear y para el chongo creo que está bien. Él está para cantar para cuando la gente ya está con sus traguitos e igual se divierte”, agregó.

No es la primera vez

La relación entre Mario Hart y Leslie Shaw terminó debido a una infidelidad del piloto de autos. El exchico reality y la rubia no terminaron de la mejor manera y eso ella lo ha dejado mostrar cuantas veces ha podido.

Recientemente, Shaw estuvo como invitada en el programa “¿Cuál es el verdero?” y fue entrevistada, previamente, por “América Espectáculos”. Fiel a su estilo, no desaprovechó la oportunidad y mandó una “chiquita” a sus exparejas.

«Ya debería (poder descubrir mentiras), tanta experiencia, tanto novio mentiroso que he tenido que yo he tenido. Ya sería el colmo que no sepa detectar a farsantes», señaló Leslie Shaw entre risas.