El fotógrafo que se quitó la vida después de capturar la hambruna y pobreza en África

Cuando el fotógrafo sudafricano Kevin Carter llegó en una avioneta de Naciones Unidas la aldea sudanesa de Ayod en 1993, no podía sospechar que ese lugar marcaría un antes y un después en su vida.

Fue allá con un objetivo: retratar la realidad del lugar para denunciar la hambruna y la guerra que sufría aquel país, una de las catástrofes humanitarias más importantes del siglo XX.

Antes de irse, vio a un bebé tendido en la tierra, en el mismo plano que un buitre. Sabía que sería una foto impactante, así que se acomodó, buscó el mejor encuadre, esperó el momento justo y disparó.

Una de las fotos que tomó se publicó en la tapa del diario estadounidense The New York Times y con su crudeza sacudió al mundo entero.

Pero hubo un efecto inesperado. La imagen provocó un gran debate moral sobre cuál es el límite de un reportero gráfico, hasta donde debe retratar un suceso sin intervenir en éste. Y a Carter se le recriminó no haber ayudado al bebé.

¿El fotógrafo la ayudó?

«Y después, ¿ayudaste a la niña?», era la pregunta que siempre escuchaba y amargaba a Carter. No, no la había asistido y todos supusieron que había fallecido, a pesar de que el propio fotógrafo no lo vio morir, sólo tomó la imagen y se fue.

En medio de las críticas, en abril de 1994 llamaron a Carter para avisarle que había ganado el Pulitzer. Al poco tiempo Carter se suicidó a los 33 años, aspirando monóxido de carbono mediante una manguera pegada con cinta al tubo de escape de su camioneta.

Esta es parte de su nota de suicidio: «Estoy atormentado por los recuerdos vívidos de los asesinatos y los cadáveres y la ira y el dolor , del morir del hambre o los niños heridos, de los locos del gatillo fácil, a menudo de la policía, de los asesinos verdugos».

Algunos afirman que fue a causa de los remordimientos causado por la imagen, otros que Carter sufría de depresión debido a graves problemas económicos y por la muerte de un amigo. Por eso decidió quitarse la vida.

