El 2019 fue un año cargado de muchas emociones en el ambiente farandulero. Rupturas amorosas, traiciones, juicios y escándalos, fueron algunos de los acontecimientos que suscitaron en la vida de los artistas del espectáculo limeño, por eso acudimos a los dos mejores videntes del Perú, Hayimy y Mossul, quienes nos dieron sus pronósticos para el nuevo año.

SE CASAN

Al parecer la relación amorosa entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia se consolida mucho más para el 2020 y es que según Hayimy, la salsera y el futbolista llegarán al altar. “Contra todo pronóstico ellos se casan y ya tienen fecha de boda y pronto van a dar la gran noticia, teniendo en cuenta que a ella le va muy bien internacionalmente. Lo que si los tiene saturados, y un poco aburridos son las especulaciones de la prensa”, comentó el vidente.

SE CONVIERTEN EN PAPIS

Otra sería la historia para Paolo Guerrero y Alondra Gracia Miró, quienes en el 2020 se convertirían en padres pero no llegarían a unirse en matrimonio. “Paolo Guerrero y Alondra no se casan, pero van a estar muy unidos, ellos continúan con la posibilidad que ella le dé una niña y él se mantiene en el Inter”, indicó Hayimy.

LLAMAN A LA CIGUEÑA

Quienes nos darían una gran sorpresa a fines del 2020, serían la pareja de recién casado conformados por Edison Flores y Ana Siucho. “De que hay amor, hay amor en ese matrimonio, continuarán juntos pero van a sorprender a finales de año, porque los visita la cigüeña y tendrán una niña”, preciso Hayimy.

SE ALEJA DE ‘PRINCIPITO’

Mientras todos pensábamos que Micheille Soifer triunfaría en el amor con el ‘Principito’, Giuseppe Benigni, su futuro con el modelo venezolano no llegaría a buen puerto, según reveló el vidente. “No se queda con el ‘Principito’, ella es muy independiente, le gusta sobresalir, sale una buena estrella para ella, pero no se casa con Giuseppe”, acotó.

CORTAN PALITO

Según el vidente Mossul, el amor entre Christian Domínguez y Pamela Franco no dudará por mucho tiempo, y es que la escultural cantante no aguantaría por mucho tiempo el carácter de la nariz más falsa de la cumbia. “Él es una persona que busca su espacio de confort, estar tranquilo, los veo que continúan juntos pero no van a durar mucho, máximo van a durar 5 meses juntos, ambos deciden distanciarse. Ellos se darán un viaje internacional que dará mucho que hablar. Sin embargo, ella le sacará en cara algunas actitudes de él”, dijo el vidente.

CUEVITA NO APRENDE

Nuestro querido Christian Cueva, parece que no empezaría el año del todo bien, pues Mossul, asegura que el pelotero se metería en un nuevo escándalo. “Empieza el 2020 y empiezan los escándalos para él. Va estar metido en u n tema de infidelidad, su relación va a tambalear y eso lo va a bajonear. En lo profesional lo veo muy bien y va a dar grandes saltos

DATO:

