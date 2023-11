«El futuro no es seguro» Susy Díaz contó que podría volver a postular al congreso ¿Qué dijo?

Recientemente Susy Díaz estuvo en el canal televisivo ATV en una entrevista con Juliana Oxenford en donde contó detalles de su vida amorosa. Además, se mostró emocionada por las cifras obtenidas luego del estreno de su película «Susy. Una vedette en el Congreso». Sin embargo, una reportera del canal también le realizó interesantes preguntas a la exvedette, quien reveló que podría volver al Congreso si es que un partido la llama. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “Es muy independiente y tiene cerebro”: Susy Díaz llena de elogios a Samahara Lobatón

¿Susy Díaz podría volver al Congreso?

La exvedette estuvon en el programa de Juliana Oxenford para contar algunos detalles sobre su vida amorosa. Sin embargo, luego de esta entrevista, una reportera de la casa televisiva ATV decidió hacerle unas preguntas interesantes a Susy Díaz, quien hace poco estrenó su película biográfica. Tras ello, contó de lo que más se siente orgullosa actualmente y también reveló que podría volver al Congreso dependiendo de algunos factores.

«Cuando me enamoro dejo todo. Soy fiel y me entrego al 100%», contó la popular Susy Díaz sobre cómo es en una relación. «Mi hija Florcita, que es mi única hija que Dios me dio», detalló la exvedette sobre cuál es su mayor logro. Pero lo más resaltante fue cuando le preguntaron si volvería a participar como congresista del Perú. «La verdad que no sé. Si me llaman de un partido de repente. No sé, el futuro no es seguro», contó Susy Díaz sobre si volvería al Congreso.

También te puede interesar leer: “Soy recelosa” Milett Figueroa habló sin filtros sobre su romance con Marcelo Tinelli

¿Cuántos amores tuvo?

En otro momento, la exvedette también estuvo con Juliana Oxenford, a quien reveló cuántos amores tuvo a lo largo de su vida. Para sorpresa de muchos, contó que solo conocimos públicamente a 5 personas y que en su vida privada habría tenido hasta 20 amoríos. En medio de risas, la periodista se sorprendió, pues creía que Susy Díaz tuvo muchos más amores.

«Yo llego a una edad en la que ya empiezo a pensar diferente. Antes andaba de cacería, me iba por allá. Pero ya llega un momento donde uno dice ‘Ya no’. Bueno de los conocidos serían 5 (novios) y de los guardados que nadie me los ha encontrado, 20», reveló la exvedette Susy Díaz sobre los amores que tuvo a lo largo de su vida.