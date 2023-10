«El hombre del proceso» Reviven el momento en el que Luciana Fuster debutó en la TV al lado de su enamorado

Internautas en redes sociales recordaron los inicios de la actual Miss Grand International 2023 cuando participó por primera vez en la televisión. Ante ello, resaltaron que la joven modelo estaba también acompañada de quien sería su enamorado en aquel entonces. Cabe resaltar que ella ha tenido mucha facilidad y gusto por estar en las pantallas y ha demostrado su dominio ante cámaras. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Los inicios de Luciana Fuster en la pantalla chica

Usuarios en redes sociales revivieron el emocionante momento en el que Luciana Fuster debutó en la pantalla chica. Ella se mostró emocionada de participar en uno de los primeros concursos de ‘Esto es Guerra’. La joven modelo mostró su dominio frente a las cámaras para bailar y relucir su carisma. Por otro lado, los internautas notaron a un misterioso joven que la acompañaba, pues él sería el enamorado de Luciana Fuster en aquel entonces.

En las imágenes se puede apreciar al ex enamorado de Luciana Fuster, quien se muestra orgulloso de ella en su primer casting para EEG Teens. Cabe resaltar que la modelo logró ingresar siendo la primera candidata. No obstante, no se sabe mucho de la relación ya que ella recién ingresaba a la fama. Además, se desconoce los motivos por los cuales terminó esta relación. Aún así, para el ojo de los internautas, nada se escapa.

Ganadora del Miss Grand International 2023

Nuestra compatriota demostró ser la mejor en el certamen de belleza y se llevó la corona del Miss Grand International 2023. Tras intensas y desafiantes pruebas en el certamen, Luciana Fuster logró resaltar en cada una de las etapas y poco a poco se ganaba el cariño del público y de las propias participantes. Recordemos que brilló en las fases preliminares al salir en traje de baño a pesar del mal clima del lugar. Incluso, mostraba sus talentos cuando era entrevistada.

Además, el desfile en trajes típicos y vestidos de gala son las razones por las que Luciana Fuster nos llena de orgullo. Cabe resaltar que no solo lo celebramos en Perú, sino también los mismos presentes en el certamen no dejaron de ovacionarla cuando desfilaba y en cada una de sus victorias. Esto también se hizo notar hoy cuando se nombró a la ganadora absoluta del Miss Grand International 2023, pues todos los invitados en la gala coreaban su nombre.