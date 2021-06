‘El hombre roca’ revela si Andrea San Martín le ordenó a cerrar su onlyfans

Compartir Facebook

La ojiverde pidió al ex chico reality que cerrara su cuenta de onlyfans antes de retomar su relación. En Instagram contaron un poco más sobre su romance.

Andrea San Martín y Sebastián Lizárzaburu estuvieron respondiendo algunas preguntas de sus seguidoras a través de su cuenta de Instagram, donde contaron con más detalle sobre su relación.

‘El hombre roca’ respondió una pregunta de una seguidora sobre su cuenta de onlyfans, si lo había cerrado por orden de su pareja.

“¿Andrea te obligó a cerrar tu onlyfans?”. A lo que Sebastián respondió lo siguiente:

“No al contrario estamos pensando en reactivar”

Andrea al escuchar esta respuesta, se rió a carcajadas.

ANDREA TIENE EL CARÁCTER DE ‘SORAYA’

Sebastián Lizarburu habló para Amor y Fuego que Andrea San Martín tiene un carácter muy especial igual que la de “Soraya”, el personaje ficticio de la novela María la del barrio.

Mencionó que Andrea San Martín es un poquito renegona pero que sabe controlarse.

Sebastián Lizarzaburú prefiere no darle la contra y después hablar con más calma con su pareja.

“Cuando Andrea empieza a molestar o hacer su berrinche. No le hablo, no le hablo nada y ella me dice dime algo”

“¿Tiene algo de Soraya San Martín?, mencionó Gigi

“Jajajaja sí. Pasa que yo trabaje mucho en el tema de paciencia. Ahora soy muy paciente y cuando veo que me estoy empezando a estresar me alejo de ella. Es renegona, más que eso es impaciente”

