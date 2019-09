El Karibeñito Regalón sigue premiando a manos llenas

La cartilla número 4 salió hoy para que tengas una oportunidad más de ganarte cualquiera de los premios que te trae el Karibeñito Regalón.

Ya son decenas los felices afortunados que se han llevado un billetón a casa para aliviar los gastos del hogar o invertir en un negocio.

“La platita que me gané ayudó para comprar algunas cosas para mi vivienda, es una ayuda importante y seguiré participando”, comentó hace pocos días una lectora suertuda.

PREMIOS A MONTONES

Los premios de 100, 200, 500, 1000, 5000 o 10,000 soles están para arrasar. No pierdas tiempo y juega ya tu tercera cartilla.

Cada día en la página 2 de tu Diario Karibeña vienen las 8 boliyapas. Si completas una columna, ven rápido a nuestras oficinas en la avenida Guardia Civil 674, Chorrillos, de lunes a viernes de 10 a.m. a 12 y de 3 p.m. a 5 p.m. O los sábados, de 10 a.m. a 12. No te olvides de traer tu cartilla y DNI. Cualquier duda, llama al 972770030.

LLÉVATE ARTEFACTOS

En caso de no ganar, usa tus cartillas para participar en el sorteo de 33 premios el próximo 17 de setiembre. Es decir, siempre te vas en coche con tu periódico preferido.

EL DATO

Recuerda que los fines tienen más probabilidades de llevarse un billetón al toque, gracias las 3 boliyapas que vienen los viernes, sábados y domingos.