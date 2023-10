El Ken de la selección: Ponen a la venta mercancía de Oliver Sonne y usuarios enloquecen por comprarlos

El ingreso se Oliver Sonne a nuestra selección se ha vuelto tendencia en redes sociales. Por este motivo, el apodado ‘ken de la selección’ ha servido de inspiración para muchos comerciantes. Ellos han elaborado polos con peculiares frases alusivas al nuevo futbolista de nuestro equipo. Incluso, los vendedores en Gamarra aseguran que estos nuevos polos rayan en ventas porque muchos usuarios enloquecieron por tener el suyo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Polos de Oliver Sonne se vuelven tendencia en redes sociales

Las frases alusivas en torno al ingreso de Oliver Sonne al equipo peruano no pasaron desapercibidas por los comerciantes de Gamarra. Ante ello, ‘ken de la selección’, ‘Mi name is Yoshimar, Yoshi pa’ los friends’’, ‘Sonne, el gringasho de la selección’, ‘el Thor de los Andes’, ‘el nuevo Ken de la selección’, ‘Sonne… tentación’ fueron algunas de las peculiares frases en los polos con la imagen del futbolista.

Sin embargo, no solo serían los polos los que se han puesto a la venta. También se encontraron gorras, tazas, camisetas y diferentes artículos con su nombre, foto y las ingeniosas frases. Sin duda alguna, la creatividad peruana nos sorprende cada día más. Por otro lado, los comerciantes también se animaron a comentar sobre la fiebre de Oliver Sonne en Gamarra. “Esa frase: pa’ los friends está de moda. El pedido llegó incluso desde Chile para enviar a hinchas incondicionales como el Gladiador Cholo, quien ayer estuvo de cumpleaños”, contó un vendedor del emporio comercial.

Comerciantes venden los polos a 10 soles

Por otro lado, uno de los vendedores lanzó los precios a los que se venden los polos con las frases alusivas a Oliver Sonne. Él detalló que por unidad las prendas se venden hasta en 15 soles y que por docena salen a 10 soles. Incluso, también hay opción para personalizar las frases en los polos para quienes busquen añadir su nombre o alguna frase específica. Sin duda, un gran negocio de los comerciantes aprovechando la coyuntura del jugador.

Es evidente que la pasión por el fútbol genera gran creatividad en los peruanos, sobre todo en los comerciantes de Gamarra. Ante ello, toda la hinchada espera celebrar y gritar los goles de nuestra selección en el próximo partido ante Chile. Por ello, muchos se mantendrán atentos para ver las jugadas del equipo y analizar el desempeño de los jugadores, pues todos han puesto la mira en Oliver Sonne, nuestro nuevo fichaje.