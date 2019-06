‘El Loco’ le insinuó tener relaciones íntimas y ella le tiró una cachetada

La modelo Aída Martínez reveló en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ un incidente que tuvo con el ex pelotero Juan Manuel Vargas, cuando se conocieron en una reunión.

“Ya era tarde, yo salí para llamar un taxi y él me dice ‘yo te llevo’. Acepté eso, me subo a su carro, le digo que vivo en Miraflores, pero él le dice al chofer para ir a La Molina, al escuchar eso me empecé a incomodar”, narró

“En eso se me acerca intentando darme un beso y lo rechacé y le dije que no porque tiene mujer y es alguien casado”, expresó.

Sin embargo, no todo quedó ahí, ya según contó la arequipeña, el Loco le hizo una propuesta indecente.

“Yo le dije, tu estas casado y él como que se incomodó y me dijo una cosa fea ‘has venido a tirar o que’. Cuando escuché eso le metí una cachetada fuerte. Luego él se me quedó mirando feo, pero yo me bajé del carro y me fui con mis amigas”, manifestó.

Tras este incidente, Aída contó que el ex pelotero volvió a buscarla arrepentido. “Al día siguiente me llama del número de un amigo y me pide disculpas, me dijo que no recordaba lo que había pasado y que le disculpe. También recuerdo que me dijo para volver a ir a otra reunión, pero no volví a ir”, aseguró.

“GEORGE ME METIÓ LA MANO”

Por otro lado, Aída Martínez reveló que George Forsyth le metió una palmada en el trasero poco antes de casarse con Vanessa Terkes. Según dijo los hechos se dieron cuando coincidieron en un evento de una marca de motos.

“Estábamos posando, él me agarró de la cintura y luego bajó su mano y me rosó el trasero. Yo lo sentí fuerte, y cuando le dije, él solo me pidió disculpas que había sido algo casual”, aseveró.

“Esto pasó cuando ya estaba con Vanessa, estaba a puertas de casarse. Igual pienso que fue algo casual”, afirmó Aída.