El ‘Loco’ Wagner lanzó picante comentario hacia Renato Rossini: «Se puede levantar a Susan León»

Christian Wagner, más conocido como el ‘Loco’ Wagner, no dudó en ‘trollear’ a Renato Rossini jr. durante el más reciente capítulo de «El Gran Chef Famosos». El comunicador le lanzó un pícaro comentario al joven influencer sobre Susan León mientras él demostraba sus dotes para el ejercicio. Los mencionado por el participante del reality culinario causó las carcajadas de los presentes. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El ‘Loco’ Wagner ‘trollea’ a Renato Rossini jr.

En la más reciente edición de «El Gran Chef Famosos» no faltaron las risas, pues el «Loco» Wagner ocasionó las carcajadas en esta oportunidad. Y es que él no desaprovechó la oportunidad para «trollear» al galán Renato Rossini jr., quien se encontraba demostrando sus dotes para el ejercicio mientras realizaba unas lagartijas cargando a sus compañeros del programa. En ese sentido, en la imágenes publicadas en TikTok se aprecia al influencer cargando al «Flaco» Granda y a Susan León.

«Oe Renato, qué tales músculos. Cómo levanta al flaco», sostuvo en un principio el «Loco» Wagner. Luego de que Renato Rossini levantara en su espalda al «Flaco» Granda, Susan León se animó a subirse y probar la fuerza del joven influencer. Ante ello, el «Loco», fiel a su estilo, no desaprovechó la oportunidad. «Wao, o sea nos hemos dado cuenta esta noche Renato Junior se puede levantar a Susan León», comentó bromeando fiel a su estilo el «Loco» Wagner.

El «trolleo» de Mauricio Mesones a Junior Silva

No solo el «Loco» Wagner es quien «trollea» en el programa, pues durante el más reciente episodio de «El Gran Chef Famosos» Mauricio Mesones y Junior Silva protagonizaron un divertido momento que no pasó desapercibido por los seguidores. Y es que el cantante de cumbia no dudó en «trollear» al actor, fiel a su estilo, y causando las carcajadas de los presentes. Recordemos que en muchas ocasiones se le ha visto a Junior Silva protagonizar dramáticos momentos que lo han llevado al llanto.

FRÍO DE FRÍOOOOOS ❄️

Ante ello, el músico peruano lanzó un irónico comentario al respecto. «¿Papi le has puesto cebolla. Le has puesto cebolla a tu cosa? (plato)», preguntó Mauricio Mesones. «Por supuesto, pero ¿qué, cebolla? Es ajo», respondió el actor. Sin embargo, el cantante de cumbia lanzó su hilarante comentario, fiel a su estilo. «Pero para que tengas motivo para llorar», contestó causando las carcajadas de los presentes.