“EL LUNES EMPIEZO LA DIETA”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

DR. CÉSAR OLAYA.

MÉDICO ENDOCRINÓLOGO.

CMP: 26120 RNE: 17789

Llegamos al día 84 de cuarentena, como sabemos, muchas empresas ya empezaron a trabajar, y anhelamos que cada día más personas puedan recuperar sus trabajos, sus actividades. Pero después de 84 días en casa, con la ansiedad debido a la incertidumbre sobre el futuro, los problemas económicos y esta pandemia que no sabemos cómo ni cuándo acabará, les debe haber producido además del sedentarismo obligatorio, el consecuente mal hábito alimenticio.

Cuando el 15 de marzo el presidente dijo 2 semanas de cuarentena, mucho dijeron, haré un paréntesis en mi dieta por 2 semanas, pero luego se amplió a 2 semanas más… y ya sabemos que vamos 84 días, y les pregunto. ¿Cuándo empezarán su dieta?

Luego de más de 22 años como endocrinólogo y 15 años en nuestra empresa especializada en pacientes con sobrepeso y obesidad, no imaginan cuántas veces escucho el famoso: “el lunes empiezo”. ¿A qué me refiero? Al inicio de una dieta, o mejor dicho a tomar la decisión real de cambiar hábitos para mejor su salud.

VAN 13 LUNES

Tengo en mente tantas historias sobre el famoso ‘el lunes empiezo’. Pacientes que me dicen que pensaron empezar el lunes, por lo que deciden “despedirse” de la comida “rica” y se desbordan, postergan un lunes más, y otro lunes, etc., y cuando se dan cuenta ya subieron 12 kilos más. Algunos dijeron el lunes empiezo, y ya van pasando 56 lunes (1 año) y nunca empezaron.

Mañana serian 13 lunes en cuarentena, y ¿cómo va tu peso? Muchas personas nos escriben en nuestras redes pidiendo atención médica, más aun ahora que saben que la obesidad mórbida (IMC > 40), la diabetes, hipertensión arterial, entre otras enfermedades ‘llaman’ al Covid-19.

¿Pero qué falta para tomar la decisión real y seria para empezar este lunes? Considero que lo que falta para tomar esa decisión es una verdadera motivación, ¿Salud? ¿Estética?

Salud: diabetes, dislipidemia (colesterol o triglicéridos), dolor de rodillas o cadera (artrosis), hígado graso (esteatosis), apnea del sueño, ronquidos al dormir, cansancio, etc. y obviamente el riesgo al ser contagiado con Covid-19.

Estética: La ropa no te queda (te ajusta), vas a comprar ropa y aumentaste de talla o no hay tallas, ves fotos de hace 1, 2 o 3 años y las actuales, te encuentras con amigos del colegio y lo primero que comentan es tu sobrepeso, no tienes fotos de cuerpo entero de este último verano en tus redes sociales, tus conocidos ya no te llaman por tu nombre sino que te dicen la gordita (o) etc., o mañana lunes te pones el uniforme de trabajo y no te queda.

MAÑANA SÍ

Ahora, quizá mientras me lees dices, sí o sí mañana lunes empiezo, pero hoy domingo me despediré con comida “chatarra” por delivery, te aseguro que mañana lunes dirás mejor el próximo lunes.

Mañana lunes 8 de Junio, luego de ser aprobado nuestro protocolo y haber realizado las pruebas a nuestros colaboradores, reiniciamos nuestro trabajo, abrimos para seguir ayudando a tantas personas que en este tiempo de cuarentena (o desde antes) no pudieron corregir sus malos hábitos alimenticios.

No esperes a llegar a pesos extremos, empieza ya, solo dejando la comida no saludable, buscando ayuda y orientación sobre comida saludable, ¡come mejor… muévete más! No puedes sola (o), busca ayuda profesional, no las famosas recomendaciones de tus amigos o lo que sale en las redes como la solución mágica, o lo que te recomiende la vecina o comadre.

Termino recordándoles que la única manera de bajar de peso, es dejar de comer en exceso… es decir, mejorando sus hábitos de alimentación. Doy gracias a Dios y a este prestigioso diario que me da la oportunidad de poder llegar a ustedes de manera sencilla y así contribuir con salud de nuestro querido Perú.

Dios les bendiga

EL DATO

#reaperturaLunes8junio

Lunes 7 p.m. enlace en vivo Facebook e Instagram Dr. Olaya