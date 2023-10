¿El mejor jugador? Carlos Zambrano se “echa flores” por sus partidos con la selección peruana: “Nunca jugué mal”

¡Rugió el “León”! Carlos Zambrano fue uno de los grandes ausentes en los encuentros pasados ante Paraguay y Brasil por las Eliminatorias. Sin embargo, ya recuperado de su lesión y sumando varios minutos con Alianza Lima, el “Kaiser” fue nuevamente tomado en cuenta por Juan Reynoso. En conferencia de prensa, destacó que siempre ha jugado buenos partidos con la selección peruana y retó a la prensa deportiva a que le muestren un solo partido donde haya pasado lo contrario.

Carlos Zambrano se “echa flores”

Los siguientes partidos de la selección peruana serán ante Chile y Argentina por la fecha 3 y 4 de las Eliminatorias. Por ello y sabiendo que debe sumar a como de lugar, Juan Reynoso prepara lo mejor de su escuadra para ambos partidos.

Carlos Zambrano fue convocado por el “Cabezón” y ya palpita un nuevo “Clásico del Pacífico”. En esa línea, el “León” recordó la expulsión que sufrió en las Eliminatorias pasadas ante los “mapochos”, sin embargo, recalcó que con la selección peruana nunca ha jugado mal.

“No, lo malo siempre ha sido la tarjeta roja nada más. Lo único porque siempre juego bien. Si hablamos de lo futbolístico, siempre juego bien. O sea, los retaría a que me digan qué partido juego mal y casi no hay, de verdad. Simplemente la expulsión es lo que me marcó, ya fue hace muchos años, creo que 7 u 8”, indicó Carlos Zambrano.

Asimismo, señaló que eso ya quedó en el pasado y también recordó que durante la Copa América 2019 pudo cobrarse la revancha. Cabe recalcar que en el certamen continental, la selección peruana goleó a Chile y clasificó a la final donde perdió ante Brasil.

“Eso ya quedó en el pasado y la Copa América fue una revancha para mí de lo cual lo manejaban ustedes (la prensa) así. Para mí era un partido más del cual se pudo lograr un triunfo y así se clasificó a una final, pero ya quedó atrás. Somos conscientes que son clásicos y sabemos que debemos sumar porque es un rival directo”, agregó Carlos Zambrano.

Duelo clave en Chile

El próximo 12 de octubre, Juan Reynoso tendrá una verdadera prueba de fuego al mando de la selección peruana. Perú enfrentará a Chile en Santiago y deberá sumar para no perder la pisada en la búsqueda de la clasificación.

La selección peruana nunca ha ganado por Eliminatorias en Chile, además de nunca haber ganado un partido como visitante en octubre. Estos datos fueron brindados por “Son datos no opiniones” y datan las rachas que deberá romper la blanquirroja en su partido ante los sureños.