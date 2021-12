El ministro de Salud confirmó que la variante ómicron ya aterrizó en Perú

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, confirmó ayer que se ha confirmado la presencia de cuatro casos de la variante ómicron del covid-19 en el Perú. Precisó que uno de los cuatro casos fue detectado en un pasajero, que se trata de una antropóloga, que llegó al aeropuerto internacional Jorge Chávez procedente de Sudáfrica, mientras que los otros tres casos fueron detectados en algunos distritos de Lima.

“Se le ha hecho (a la antropóloga) un seguimiento a su hijo de 9 años, que ha dado positivo, a su niño de 5 años, dónde han estado estos niños, si se han juntado con otros. Lo mismo con el caso de una trabajadora de salud que también ha dado positivo, si ha estado en algunas reuniones y quiénes estuvieron en esas reuniones, explicó.

ESTÁN ESTABLES

Cevallos indicó que estas personas están estables y en aislamiento hasta que pase el plazo respectivo para que ya no contagien, y que se ha establecido un cerco epidemiológico y seguimiento a los contactos de estas personas que tienen familiares en varios distritos de Lima Metropolitana.

“Se han tomando todas medidas respectivas de seguimiento, búsqueda de contactos, si se han establecidos nuevos contagios y, en este momento, tanto el Instituto Nacional de Salud (INS) como todas las dependencias del Ministerio de Salud se están desplazando para ubicar a estas personas y ver qué itinerario han seguido en las últimas semanas”, subrayó.

DOS MÁS

En esa línea, Cevallos dijo que se ha identificado a otras dos personas que han estado en contacto con estos caso de ómicron, y que han dado positivo a la prueba de covid-19.

“Se está iniciando el secuenciamiento para ver si esta positividad corresponde a la variante delta, de lejos la más frecuente en el país, o también corresponde a la variante ómicron. Esto está en pleno estudio, pero lo que está comprobado es que ya tenemos en el Perú lamentablemente cuatro casos comprobados de ómicron”, anotó.

Aclaró que las normas establecidas por el Minsa se mantienen hasta

el momento, como la de acreditar la colocación de las dos dosis de la vacuna

contra el covid-19 para poder ingresar a espacios cerrados, trabajar en áreas laborales cerradas y poder brindar el servicio de transporte público.

INCREMENTO LEVE

“Por supuesto que las medidas están en permanente evaluación, de acuerdo a cómo vaya avanzando la pandemia. Hay un incremento leve, sostenido. Hemos entrado en una meseta en algunas regiones en la cantidad de casos, pero esta presencia de la variante ómicron vamos a evaluarla con mucho detenimiento con el comité de expertos y tomar las decisiones con veracidad, con criterio científico”, subrayó.

Tras recordar que el ómicron ha sido declarada por la OMS como una

variante de preocupación por su velocidad de contagio, Cevallos invocó a la población a seguir vacunándose contra el covid-19.

A VACUNARSE

“Más allá de que la vacuna no evite sustancialmente el contagio, la vacuna sigue siendo muy efectiva en evitar el agravamiento de los pacientes por cualquiera de las variantes del covid-19, sea esta la ómicron como las otras variantes”, manifestó.

En tal sentido, insistió en la necesidad de recibir la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 luego de cinco meses de aplicada la segunda dosis.

“Todos, a partir de los 18 años de edad, pero en particular las personas de más de 60 años, porque tienen algún grado de inmunodeficiencia. Hay que cerrar filas en esto, yo les pido a los distintos sectores sociales cerrar filas para que esta variante ómicron y la delta, que ya la tenemos en el país, no nos golpee. Protejámonos, estas fiestas no tienen que ser el detonante para que la tercera ola arranque y nos produzca el daño que nos hizo antes”, manifestó.

Esto te puede interesar: Tula Rodríguez reaparece en redes tras muerte de su madre