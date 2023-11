«Él no suena ni en su casa»: Leslie Shaw arremete contra Emilio Jaime tras asegurar que se hizo conocida por Mario Hart

Durante la emisión del programa “Magaly TV La Firme”, la cantante urbana Handa habló sobre su problema mediático con Leslie Shaw. Ante ello, sorprendió a muchos al mencionar que le ha servido para ser más conocida en redes sociales. Por tal motivo, la conductora de televisión Magaly Medina no dudó en arremeter contra ella y tildarla de ‘marketera’.

“No la conocíamos, no te hubiera invitado si no hubiese sido por toda la tiradera contra Leslie Shaw. Agradécele a ella. ¿Te enorgulleces de haberte aprovechado de Leslie Shaw? Es marketing todo esto. Ya que no triunfen afuera, al menos acá. Yo no he escuchado tu música, la verdad”, dijo en un inicio Magaly Medina.