«El nombre me ha dado de comer»: Edson Dávila sobre si su apodo ‘Giselo’ le incomoda

El presentador de televisión del programa ‘América Hoy’, Edson Dávila, fue consultado sobre si su apodo ‘Giselo’ le incomoda. En una reciente publicación de Henry Spencer, se puede apreciar al conductor televisivo dando s opinión al respecto. Cabe resaltar que él ha ganado más popularidad en la televisión luego de que lo llamen ‘Giselo’. Ante ello, dio su opinión al respecto asegurando que no le incomodaría que lo sigan llamando de esta manera y no por su nombre. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “El peruano lo paga en cuotas”: “Giselo” furioso con Pedro Gallese tras tirar celular de hincha

Edson Dávila opinó sobre su apodo «Giselo»

El popular presentador de televisión conocido como «Giselo» fue consultado si este apodo le incomoda o no. Por ello, el comunicador Henry Spencer le realizó algunas preguntas a Edson Dávila, quien no dudó en responder. De igual forma, contó que no tiene problema con que lo llamen de esta manera, pues tal apodo «le ha dado de comer».

«Sucede que a veces cuando a alguien le ponen una «chapa» como a ti te han puesto ‘Giselo’. La persona después de un tiempo ya como que reniega. ¿Tú, en ese proceso, en qué estás?», consultó Henry Spencer. Ante ello, el conductor de televisión brindó su opinión al respecto, pues aseguró que el apodo no le incomoda para nada.

«Yo feliz de que la gente me diga ‘Giselo’ porque hay que recordar que el nombre ‘Giselo’ me ha dado de comer por muchos años y eso se agradece. Si la gente me quiere seguir diciendo ‘Giselo’, que sigan diciéndome ‘Giselo’. Igualito facturo como Edson Dávila o como ‘Giselo'», respondió el conductor televisivo.

También te puede interesar leer: “Es una gran responsabilidad” Gisela Valcárcel sorprende al revelar que es miembro de la academia de los Emmy

«Es parte de mi vida»

Luego de detallar que el apodo ‘Giselo’ no le molesta para nada. Edson Dávila contó que está agradecido con su trabajo y el cariño de la gente. «Ya es parte de mi vida. O sea, cuando me piden ‘Edson una fotito como ‘Giselo'» ya ahí poso», reveló alegremente el conductor de televisión. Ante ello, algunos usuarios le mostraron su cariño hacia Edson Dávila, quien ha ganado gran popularidad en los medios de comunicación.

«Creo que Giselo se parece más a Gisela que su propia hija jajaja», «Un amor Edson Giselo», «Me cae bien ese Giselo, tiene una chispa super chévere», «Muy honesto y natural el pata, no me agradaba, pero ahora sí», «Ya debería tener su programa», «Es lo máximo Giselo», fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.