¿El padre de Alejandra Baigorria no reconoce a Said Palao como dueño del depa?: «Es la casa de mi hija»

Durante la más reciente edición del programa Magaly TV La Firme, la conductora conocida como la ‘Urraca’ realizó comentarios sobre el nuevo departamento de Alejandra Baigorria y Said Palao. Tras el ‘Open House’ que llevó a cabo la pareja, en donde asistieron familiares y amigos, Magaly Medina mostró lo que dijo Sergio Baigorria, el padre de la popular ‘Gringa de Gamarra’. Él se mostró emocionado, pero insinuó que la nueva casa habría sido comprada solo por su hija. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Lo que dijo el padre de Alejandra Baigorria sobre el nuevo departamento

A pesar de que Alejandra Baigorria haya dicho que tanto ella como Said Palao compraron el nuevo departamento, la conductora Magaly Medina notó un curioso detalle al respecto. La mediática ‘Urraca’ mostró las declaraciones de Sergio Baigorria, el padre de la chica reality, en donde él solo felicitó a su hija por la nueva adquisición. Ante ello, Magaly Medina afirmó que se queda con lo dicho por el padre. «En la casa de mi hija Alejandra», fue lo que mencionó el padre de Alejandra Baigorria.

Ante ello, la conductora de televisión brindó su opinión al respecto, señalando que le parece curioso que solo felicite a la chica reality y no a Said Palao. “Ahí están todos contentos, pero lo que me causa extrañeza es que ella ha dicho que eso es fruto de las inversiones que hace ella y también gracias a la plata de Said”, fue lo primero que dijo.

La ‘Gringa de Gamarra’ salió en defensa de Said Palao

Alejandra Baigorria no se quedó callada ante las críticas contra Said Palao señalando que todo sería un malentendido y que buscan atacarlos. Recordemos que esta ‘ola de críticas’ es resultado de lo mencionado por Magaly Medina durante uno de sus más recientes programas. Debido a esto, en la última publicación donde Said Palao muestra su nuevo negocio, Alejandra Baigorria le dio todo su apoyo y comentó al respecto.

«Te amo mi amor nadie más que tú sabe el esfuerzo que has hecho para llegar hasta aquí. Todos quieren juzgar atacar y sobre todo menospreciar!! Pero los logros nadie te los quita. Lo más importante es que crecemos juntos cada quien a su ritmo y con sus tiempos. Pero lo importante es que crecemos, lo de más qué importa», fue el comentario de la ‘Gringa de Gamarra’.