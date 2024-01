¡El pequeño Giussepe! Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se convierten en padres nuevamente

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte han recibido con alegría a su recién nacido, compartiendo el nombre del bebé. Esta emocionante noticia ha generado gran entusiasmo entre sus seguidores, quienes esperaban con expectación este hermoso acontecimiento. De esta manera, la pareja consolida el gran amor que tienen con la llegada de su segundo hijo, a quien llamaron Giussepe. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Celebran el nacimiento de su segundo hijo

A través de sus redes sociales, Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte compartieron este emotivo momento, pues se convierten en padres nuevamente. El recién nacido lleva por nombre Giussepe. De igual forma, la pareja del ‘Depredador’ no dudó en agradecer al personal médico por el parto realizo, el cual fue un éxito. “No puedo dejar de agradecer a mi doctora y a todo su equipo por lo increíble que son. Son impecables”, comentó la modelo.

Hace apenas unos días, Ana Paula Consorte experimentó las primeras contracciones debido a su embarazo en etapa avanzada. En comparación con ocasiones anteriores, reveló que esta vez experimentó dolores que no había sentido en gestaciones previas. «Un lunes a las 3 a. m.: ‘Ama, despierta, despierta, me estoy contrayendo’. Primera vez en mi vida que he tenido contracciones, mis otros nacimientos no sentí exactamente nada. Mi cara en la foto está sufriendo y, asimismo, fue ¡mucho dolor! Ahora seguimos descansando y viendo a este bebé que tiene prisa por venir al mundo», expresó en redes días antes.

¿Paolo Guerrero regresa a la Liga 1?

El renombre de Paolo Guerrero siempre ha estado asociado al respeto tanto a nivel nacional como internacional. Como máximo goleador en la historia de la selección peruana, el delantero ha acumulado varios centenares de goles, consolidándose como un atacante temible en el área rival.

A pesar de los destacados números que respaldan su carrera, Paolo Guerrero actualmente no cuenta con un equipo. Jorge Fossati, el entrenador de la selección peruana, ha expresado su preocupación al respecto, pero existe la posibilidad de que esta inquietud se resuelva en los próximos días.

De acuerdo con la información proporcionada por RPP Deportes, la Universidad César Vallejo estaría interesada en sumar a Paolo Guerrero a sus filas. Los trujillanos buscan construir un equipo formidable y, tras incorporar a jugadores como Cristian Benavente, José Carvallo y Josepmir Ballón, entre otros, están haciendo esfuerzos decididos para fichar al «Depredador».

El medio de comunicación también informó que ya se habrían comunicado con el círculo cercano del delantero peruano desde Trujillo. Sin embargo, la tarea se presenta desafiante, considerando que Guerrero ha afirmado en varias ocasiones que solo jugará por Alianza Lima si regresa al fútbol peruano.