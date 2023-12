¡El poder de la “platita”! Leslie Shaw y Micheille Soifer se juntan para cantar en “Esto es Guerra” y se dicen de todo

¡Se prendió todo! “Esto es Guerra” empezó ayer su gran final de temporada y no dudaron en tirar la casa por la ventana. Guerreros y Combatientes se enfrentaron en diversas pruebas y previo al circuito final, Leslie Shaw y Micheille Soifer cantaron juntas en el set del reality. Ambas rompieron fuegos en el programa de competencia y su presentación no pasó desapercibida, ya que luego de ello ambas se mandaron tremendas indirectas con sabor a verdad.

Micheille Soifer y Leslie Shaw juntas en Esto es Guerra

Pese a haberse dicho de todo semanas atrás, Leslie Shaw sorprendió a propios y extraños al presentarse junto a Micheille Soifer en Esto es Guerra. El reality empezó ayer una nueva final de temporada, donde Combatientes y Guerreros prometen darlo todo por llevarse el trofeo.

Celebrando la final número 12 del reality de competencia, Esto es Guerra “rompió el chanchito” y consiguió juntar a Leslie Shaw con Micheille Soifer. Las cantantes del género urbano no desentonaron y brindaron un show de primera calidad en el set del programa de América Televisión, para deleite de todos los televidentes.

Leslie Shaw aperturó la gala al ritmo de “Faldita”, mientras que Micheille Soifer hizo lo propio con “La Nena”. Luego, la rubia interpretó “Estoy Soltera” y la combatiente cerró con su clásico “Bombón asesino”. Tras estas presentaciones, lo impensado pasó y ambas se juntaron para cantar una de las canciones en inglés más emblemáticas.

El junte de ambas cantantes desató una serie de comentarios en redes sociales, ya que los usuarios no olvidan los dimes y diretes de Micheille Soifer y Leslie Shaw durante las semanas previas a su presentación.

“Todo lo que hace la plata”, ¿no qué no?”, “con esto queda demostrado que todos tienen un precio”, “se juntaron las amiguis”, se puede leer en redes sociales.

Se dijeron de todo

Pese a que se lucieron cantando juntas, tanto Leslie Shaw como Micheille Soifer no dudaron en lanzarse más de una indirecta en Esto es Guerra. La rubia empezó con los ataques y recordó su célebre frase ante sorpresa de todos.

“Quiero dejarles en claro que estamos en el mismo set, pero hay niveles, respeten jerarquías”, señaló. La respuesta de la combatiente no se hizo esperar y también lanzó un duro comentario contra Shaw.

“La verdad es que creo que hemos hecho un show de calidad ambas, respetamos mucho tu talento, tu trabajo, creo que no hay necesidad de desmerecer el talento de nadie. Creo que todo el público se dio cuenta que aquí se dio lección para que respeten, y si no saben, aprendan. Yo creo que cada una tiene su público, su estilo, pero hay una cosa con la que se nace, no se aprende”, añadió.

“Quiero decir una cosa más, me siento orgullosa de ser una chica reality, una chica que está en este programa (EEG) que es el número uno. Si tengo que hacer esto para demostrar mi talento siempre, lo voy a hacer. Muchas gracias a ‘Esto es Guerra’ por darnos la oportunidad de brillar a ambas, con lo que mejor sabemos hacer”, finalizó el “Sol”.