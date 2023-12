¡El poder del amor lo puede todo! Gustavo Salcedo y Maju Mantilla se reconciliaron y no ocultan su romance

¡La Navidad perdona todo… hasta los cachos! Maju Mantilla y Gustavo Salcedo estuvieron en el ojo de la tormenta hace varios meses. La reina de belleza siempre estuvo alejada de los escándalos, sin embargo, este año, el ojo público la siguió durante varias semanas. Su esposo fue ampayado con Mariana de la Vega entrando a un conocido hotel, pero, al parecer, todo habría quedado en el pasado. El deportista y empresario no dudó en compartir una tierna foto junto a la conductora de TV confirmando así su reconciliación.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se reconcilian

Agosto de 2023 sin duda será recordado por Maju Mantilla. Alejada siempre de la polémica, la reina de belleza se vio envuelta en un escándalo, luego de que su esposo, Gustavo Salcedo, fuera ampayado con Mariana de la Vega entrando a un conocido hotel.

Rápidamente, el empresario se defendió y aclaró que con Mariana de la Vega solo lo unía una linda amistad, sin embargo, algunas pruebas que salieron a la luz demostraron lo contrario. Tras esto, y varias semanas después, Maju Mantilla respondió a la prensa y confirmó que se encontraba alejada del deportista.

Sin embargo, como la Navidad también es sinónimo de perdón, al parecer, Maju Mantilla se lo habría tomado muy a pecho y decidió darse otra oportunidad junto a Gustavo Salcedo. Recientemente, el esposo de la reina de belleza compartió una fotografía de ambos, confirmando así los rumores de su reconciliación.

En la instantánea se puede ver a la pareja más juntos y felices que nunca, demostrando así que todos los problemas entre ambos por una presunta infidelidad quedaron atrás.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo al parecer están “oficialmente reconciliados” y contándolo al Perú entero en Navidad. Ella había contado en su momento que estaban distanciados y luego de innumerables veces captados, hoy comparten su primera postal juntos después de meses 🎄 pic.twitter.com/8FHiCkeLWM — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) December 25, 2023

¿Daban señales?

En octubre, varias semanas después del ampay de Gustavo Salcedo con Mariana de la Vega, Rodrigo González, “Peluchín”, lanzaba una “bomba” en redes sociales. El conductor de “Amor y Fuego” posteó en sus historias de Instagram un mensaje de una de sus seguidoras donde se ve a Maju Mantilla junto a su esposo.

“Rodri, Maju y su esposo están con sus hijos en el Hillary Resort de Ecuador. ¿No que estaban distanciados? Tengo videos”, señalaba el mensaje.

Esto desató una serie de críticas en contra de Maju Mantilla, ya que muchos pensaron que se separaría de Gustavo Salcedo. Diversos usuarios en redes mostraron su rechazo y la tildaron de ser la nueva “incondicional” de la farándula peruana.

“Maju, ¿y tu dignidad?”, “terrible lo que estoy viendo”, “no puede ser, pensé que eras diferente”, “definitivamente eres la nueva incondicional”, “no hay nada que hacer, no hay peor ciega que la que no quiere ver”, “te me caíste Majito, te tenía arriba”, se lee en redes sociales.