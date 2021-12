“El poder del amor”: Shirley Arica deja tierno mensaje para su hija y se olvida de polémica

Compartir Facebook

La ‘chica realidad’ compartió en redes sociales un mensaje para su pequeña y no da mayor detalle de polémica en ‘reality’.

El ‘reality’ latinoamericano que se lleva a cabo en Turquía, está a unas cuantas semanas del final. Shirley Arica es una de los pocos participantes que logró llegar hasta la etapa final del concurso, en medio de todas las polémicas que la han acompañado a lo largo de su participación.

Esta vez, hay un rumor en medio del ‘reality’ que señala que Sebastián Tamayo, el ex ‘saliente’ de Shirley en ‘El poder del amor’ tendría un romance con la conductora del programa, Vanessa Claudio. Sin embargo, la ‘chica realidad’ no quiere dar detalles sobre ese tema y lo único que hizo fue dejar un tierno mensaje para su pequeña hija, Skylar.

Shirley utilizó sus historias de Instagram para poder escribirle unas tiernas palabras a su pequeña, y de paso mandar un contundente mensaje a sus seguidores. Todo esto porque, al parecer, la ‘chica realidad’ no quiere recibir más preguntas ni nada relacionado a ese tema.

“Lo único que voy a pensar en estas semanas que quedan para terminar el poder del amor, es en ti Sky. Eres lo único que me centra. No me importa absolutamente nada más… a buen entendedor… Ahora sí, buenas noches”, escribió.

Huracán en Turquía

Hace algunos días, Turquía sufrió un fuerte huracán que se vivió también en Estambúl, ciudad en la que actualmente radica Shirley Arica por su participación en el ‘reality’, ‘El poder del amor’. Esta situación preocupó a sus seguidores pues la salud física de la ‘chica realidad’ pudo haber sido afectada, pero ella aclaró que se encuentra bien.

“Gracias a las personas y medios de comunicación que se preocuparon por mí, como muchos saben hubo un huracán aquí en Turquía… todos estuvimos grabando en esos momentos y gracias a Dios, no fuimos partícipe, estamos bien. Les mando un beso enorme y nuevamente gracias por la preocupación”, escribió.

