“El poder del amor”: Shirley Arica y Sebastián Tamayo terminan su relación en medio de discusiones

La modelo peruana rompió su relación con el colombiano, tras una acalorada discusión en las que ambos se lanzaron fuertes calificativos.

El colombiano Sebastián Tamayo y la peruana Shirley Arica se han robado muchos corazones dentro de los fans del ‘reality’ que se graba en Turquía, “El poder del amor”. Ellos son una de las parejas que tiene más fanáticos que anhelan verlos juntos como pareja dentro del programa.

Shirley y Sebastián se dieron una oportunidad, y parecían ir por buen camino. Sin embargo, en el último capítulo se reveló que la pareja habría terminado su relación, en medio de una acalorada discusión y fuertes calificativos.

Sebastián asegura que ambos no están en la misma sintonía y por eso han decidido tomar caminos diferentes. Pero ‘la chica realidad’ desmintió esa versión y dijo que el colombiano tuvo un acercamiento con Jessica Stonem, otra integrante del ‘reality’.

La mexicana lo negó, y dijo que ella y el colombiano solo eran amigos, por lo que quiso quedar fuera de la discusión de Sebastián y Shirley. “Vienes acá a echarme toda la culpa a mí del problema y dejar como si tú fueras la víctima y no es así”, sentenció Shirley.

El colombiano se molesta

Sebastián se quedó muy ofuscado con lo que escuchaba y perdió los papeles. El colombiano lanzó lisuras y dijo que se había cansado de la actitud de la ‘chica relidad’, pues sintió que ella lo trataba muy mal y lo insultara.

“Me cansé que me mandaras a la mier*** Esa es la clase de mujer que tú eres, (…) te he tenido mucha paciencia, mucha. Toda Latinoamérica sabe la clase de grosera que eres; todo el mundo lo sabe. No me vengas a inventar maricad***”, dijo Sebastián.

Los participantes del ‘reality’ eran una de las parejas favoritas para ganar el concurso, pero parece que llegarán separados a la etapa final de “El poder del amor”. Cabe recordar que falta solo un mes para que “El poder del amor” llegué a su fin.

