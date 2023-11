¡El precio de la verdad! Peluchín revela cuánto dinero le pidió Ducelia Echevarría para contar su verdad en una entrevista

Ducelia Echevarría, exfigura de «Esto es Guerra», se presentó en el programa de Magaly Medina para contar una historia explosiva. La exchica reality estuvo en el ojo del huracán hace poco cuando la captaron siendo retirada de una fiesta donde también estaba el productor Peter Fajardo. Ante sus declaraciones en el programa de Magaly, Rodrigo González, el popular Peluchín contó un detalle relacionado al dinero y la entrevista.

¿De cuánto estamos hablando?

Ducelia Echevarría se mostró cerrada ante los intentos de «Amor y Fuego» por conseguir una declaración. Dijo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que le pasó en esa noche de locura. Pero pronto, anunció en sus redes sociales que estaba lista para contar su versión de los hechos, y eligió a Magaly Medina para hacerlo oficial. Además, prometió denunciar a Peter Fajardo por las humillaciones que sufrió.

La polémica no para ahí. La exchica reality dio a entender que no quiso hablar en «Amor y Fuego» porque, según ella, la trataron de dejar mal parada diciendo que no había sido invitada a la fiesta. Sin embargo, asegura que llegó antes que Peter, junto a Elías Montalvo, quien la invitó sin problemas.

Pero aquí viene el detalle: ‘Peluchín’ reveló que Ducelia Echevarría se habría beneficiado por contar su versión de los hechos. Contó que antes de presentarse en el programa de Magaly Medina, se comunicó con ellos y les pidió la suma de 8 mil soles para responder a todas sus preguntas. ¡Sí, 8 mil soles!

«Ella va y te quiere cobrar 8 mil soles por venir a hacer la denuncia, acá al show, por venir a contar su historia. Entiendo que cada uno pone su precio, pero… no sé. Ahora, ella va y promociona su programa por aquí y por allá», comentó.

Peluchín y Gigi opinan sobre el asunto

Después, Gigi Mitre y ‘Peluchín’ opinaron sobre este asunto. Aparentemente, Gigi cree que Ducelia está siendo mal aconsejada y que no debería iniciar una demanda. «Yo creo que alguien la está asesorando mal. Yo entiendo que ella se haya sentido atacada, ofendida, molesta, pero no es para iniciar una demanda», dijo Gigi.

Por otro lado, Gigi Mitre le pidió a Ducelia Echevarría tener un poco más paciencia, ya que habrá muchas personas que la critiquen y la insulten porque no le guste el trabajo que realiza. «Porque le dijeron ‘programa de m…’ ya se sintió humillada. Imagínate a los que trabajamos en televisión, hay gente que nos quiere y otros que no, algunos se expresan con palabras maravillosas y otros nada», indicó.

Por último, los conductores consideran que no es necesario iniciar un proceso legal contra Peter Fajardo solo por haber dicho algo que no gustó. «Ella ya tiene tiempo en el medio, pareciera que fuera nueva. Ahora, ¿se la imaginan yendo con abogados? Seguro va a llamar a Wilmer Arica», dijo Gigi.