«El problema es tu inteligencia»: Eddie Fleischman explotó contra Paolo Guerrero

¡No se guardó nada! Eddie Fleischman, comentarista deportivo, le respondió a Paolo Guerrero, quien se mostró molesto e incómodo por las críticas contra su desempeño actual con la selección nacional. Por ello, muchos periodistas deportivos criticaron de igual forma a algunos jugadores, entre ello Paolo Guerrero. Por estos motivos, Fleischman no dudó en responderle a Guerrero, quien dijo que el comentarista deportivo jamás había tocado un balón. Además, el ‘Depredador’ sostuvo que el comentarista no habría ganado nada para que lo critique.

Eddie Fleischman le respondió a Paolo Guerrero

Recientemente, el jugador de la selección Paolo Guerrero fue criticado por su desempeño en las canchas. Ante ello, el ‘Depredador’ no se quedó callado y criticó al comentarista Eddie Fleischman en sus declaraciones en el aeropuerto Jorge Chávez. Por este motivo, el periodista deportivo no tardó en responderle en la emisión de su último programa. Él inició reafirmando su postura sobre el nivel del delantero en la ‘bicolor’ producto de su edad. De igual forma, se mostró en desacuerdo con el actuar de los hinchas apoyando más a Argentina que a nuestra selección.

“He jugado Copa Perú con mi club, Torneos Macabeos Panamericanos y Mundiales en Brasil, en Uruguay e Israel. He jugado torneos aquí, Interargollas en la universidad, he hecho goles de tiro libre, me han expulsado alguna vez, he ganado torneos, he logrado goles en la Copa Perú. Me ha dirigido Jorge Castelo de Universitario, Percy Rojas, Luis Zavala, Ronald Amoretti, Héctor Chumpitaz, el gran capitán. He jugado fútbol playa con Franco Navarro, Teófilo Cubillas”, dijo el comentarista.

“No soy jugador profesional, pero no estoy tan peleado con la pelota como algunos otros con su inteligencia emocional. Tengo formación en coaching deportivo y como técnico de menores en Valencia de España. Entonces después de haberle respondido a Paolo Guerrero, ratifico mi opinión, si Paolo Guerrero quiere una opinión única puede irse a esos países donde solo hay una opinión única y se persigue a los que piensan distinto”, puntualizó.

Pedro Gallese se pronunció por su arrebato con un hincha

Tras la derrota ante Argentina, muchos hinchas se quedaron con un mal sabor de boca por el desempeño actual del director técnico Juan Reynoso. Por si fuera poco, muchos ‘hinchas’ peruanos apoyaban más a Messi que a la propia selección peruana. Esta acción dividió las opiniones de los internautas en redes sociales. Incluso, en los últimos momentos del encuentro, aficionados peruanos se metieron al campo para lograr sacarse una foto con el astro del fútbol.

Por este motivo, Pedro Gallese impidió que un hincha se acercara y le arrebató el celular para lanzarlo lejos del lugar. Ante ello, muchos usuarios criticaron este hecho, sin embargo, otros lo apoyaron. «Los hinchas se dejaron llevar por ver al campeón del mundo, pero no saben que nos pueden perjudicar porque nos pueden cerrar el estadio. Ayer no fueron a alentar. Mi reacción es porque sentí que le faltaron el respeto a nuestros colores», comentó Pedro Gallese.