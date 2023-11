“El que gana se queda con Los Olivos”: Hinchas de la selección peruana juegan su “partido aparte” ante Venezuela

¡Ambiente picante! La selección peruana recibe la visita de Venezuela hoy desde las 9 de la noche en el Estadio Nacional y desde ya se empieza a calentar el ambiente. Al arribo de la “Vinotinto”, miles de hinchas fueron a recibirlos al hotel de concentración, mientras que los peruanos encendían las redes. Es sabido de la inmensa cantidad de venezolanos viviendo en diversas partes de Lima y por ello, muchos aficionados señalan jocosamente que “el país que gana se queda con Los Olivos”.

¿Los Olivos en juego?

Juan Reynoso afronta, quizás, su último partido al mando de la selección peruana. Los pésimos resultados obtenidos hasta la fecha han derivado en el último lugar peruano en la tabla y muchos hinchas exigen su salida del banquillo nacional.

Esta noche jugará ante Venezuela y todo hace indicar que los “llaneros” serán “locales” en el Estadio Nacional. Desde la llegada de la “Vinotinto” a suelo peruano, los “chamos” han demostrado todo su cariño por su combinado nacional y les dieron un caluroso recibimiento en el hotel de concentración.

La concentración masiva de hinchas venezolanos hizo que la afición peruana responde a través de redes sociales. En diversos comentarios se sorprendieron por la magnitud del recibimiento a la “Vinotinto”, mientras que otros empezaron a calentar el ambiente y “pusieron en juego” a Los Olivos.

“La selección que gana se queda con Los Olivos”, “el cono norte está en juego”, “vienen con hambre… de triunfo”, “nos quieren matar”, “que no nos roben… la ilusión”, “hoy día no hay delivery”, “los chamos no chambean, hoy día no hay Rappi”, señalaron en diversos comentarios en redes.

JAJA como un Rappi Venezolano hace un video diciendo “MAÑANA NO ESTÉN PIDIENDO NADA QUE NO VAMOS A ESTAR” JAJAJAJAJAJAJAJAJAAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA PEAK INSIGHT — Brujx! (@rodrigoespejo_) November 21, 2023

¿No hay delivery?

La masiva concentración de venezolanos a las afueras del hotel de concentración de su selección, levantó diversas dudas sobre el servicio de delivery en Perú. Más aún cuando se difundió un video donde un repartidor venezolano indicaba que mañana (hoy) no iban a trabajar debido al partido entre la selección peruana y Venezuela.

“Este es un comunicado para toda la gente de Perú. Mañana (hoy) no estén pidiendo nada que todos los deliverys venezolanos no vamos a estar trabajando. Vamos a alentar a la selección venezolana”, se escucha decir a un repartidor venezolano de nombre Abraham.

¿Quién se quedará con Los Olivos? Pero, sobre todo, ¿logrará la selección peruana su primer gol y triunfo en las Eliminatorias? Esperemos unas horas para conocer el desenlace del partido.